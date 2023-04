Gravenberchs Bayern-Zukunft hängt an Tuchel

Von dieser Beziehung hatten sich beide Seiten mehr versprochen: Packt Top-Talent Ryan Gravenberch noch den Durchbruch beim FC Bayern oder drängt der Niederländer nach nur einer Saison auf einen Wechsel?

Wenn ein Verein 18,5 Millionen Euro Sockelablöse an Ajax Amsterdam für ein großes Talent bezahlt, hinter dem viele europäische Topklubs her waren, dann gibt es zwei Seiten der Medaille: Einerseits den Spieler, der alles dafür tun sollte, sein Talent abzurufen und der auch den Willen mitbringen sollte, sich durchzusetzen anstatt bei Widerständen Klagemelodien anzustimmen. Andererseits aber auch den Verein, der alles ermöglichen sollte, dass sich die getätigte Investition lohnt. Heißt: Den Spieler fordern, aber auch fördern, ihm alle Unterstützung zukommen zu lassen.

Im Fall Ryan Gravenberch liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Fakt ist, dass der 20-Jährige unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann kein Land sah, niemals eine echte Chance bekam. Nur einmal stand der Achter in dieser Bundesligasaison in der Startelf, lediglich drei seiner 19 Einsätze dauerten länger als eine halbe Stunde.

Diese Rolle entspricht nicht meinen Vorstellungen. Ryan Gravenberch

Nagelsmann bemängelte die Arbeit gegen den Ball, defensiv stabil stand seine Mannschaft aber auch ohne Gravenberch oft genug nicht. Der wiederum wählte in dieser Woche nicht zum ersten Mal den Gang an die Öffentlichkeit, um seinen Frust loszuwerden. "Ein Jahr Training und Spiel auf höchstem Niveau ist schön und lehrreich. Obwohl ich auch spiele, ist es aber hauptsächlich Training. Das muss sich in der nächsten Saison ändern, dann möchte ich wirklich wieder wöchentlich spielen", sagte er in einem Interview mit "Voetbal International".

Vertrag bis 2027 - Zahlt Liverpool noch mehr?

Wird Gravenberch dies beim FC Bayern tun, wo er bis 2027 unter Vertrag steht? Der deutsche Rekordmeister denkt aktuell nicht darüber nach, diesen dynamischen Mittelfeldspieler schon nach einer Saison wieder abzugeben. Doch was, wenn dieser unbedingt weg will und ein entsprechendes Angebot eintrifft? Der FC Liverpool gilt als sehr interessiert an Gravenberch, die Münchner könnten wohl sogar mehr einnehmen, als sie für den Spieler ausgeben haben.

Der sagt: "Ich habe noch nicht mit der Vereinsführung gesprochen, also warte ich ab, was passiert. Klar ist, diese Rolle entspricht nicht meinen Vorstellungen." Viel wird davon abhängen, wie Trainer Thomas Tuchel Gravenberch sieht und mit ihm plant. In Mainz, beim jüngsten 1:3, wechselte er ihn eine Viertelstunde vor Schluss unmittelbar nach dem Rückstand für Joshua Kimmich ein. Ein Fingerzeig? Die Doppelsechs Kimmich/Leon Goretzka funktioniert viel zu oft nicht mehr, eine Chance für Gravenberch wäre nur fair. Nutzen müsste er sie dann selbst.