Gravenberch: "So ein Jahr will ich nicht noch mal erleben"

"Ich dachte: 'Mal ernsthaft, was ist das?'" Ryan Gravenberch hat in einem Interview über seine durchwachsene erste Bayern-Saison gesprochen - und schließt einen schnellen Abschied nicht aus.

Der Abschluss seiner ersten Bundesliga-Saison hätte für Ryan Gravenberch kaum besser verlaufen können. Am 34. Spieltag holte er mit dem FC Bayern doch noch den Meistertitel und stand beim 2:1-Auswärtssieg in Köln auch noch in der Startelf. "Ich hatte in der Woche gut trainiert und wurde dafür vom Trainer belohnt. Das hat mir sehr gutgetan", sagte der 21-jährige Mittelfeldspieler der niederländischen Zeitung "De Telegraaf". Doch die Zeit davor hat er nicht vergessen.

In seinem ersten Bayern-Jahr nach seinem ablösefreien Wechsel von Ajax Amsterdam verzeichnete Gravenberch zwar 24 Bundesliga- und sechs Champions-League-Einsätze, wurde dabei aber 21- respektive viermal nur eingewechselt. Gerade in der ersten Saisonphase hatte sich der Youngster mehr erhofft. "Sicherlich habe ich erwartet, dass ich mehr Chancen und Einsatzminuten bekomme, als ich letztendlich bekommen habe. Ich hatte eine sehr gute Vorbereitung absolviert und dachte, ich hätte es verdient."

Zwar habe sein damaliger Trainer Julian Nagelsmann schwere Personalentscheidungen zu treffen gehabt ("Wenn man sieht, wer alles auf der Bank saß ..."), doch zeitweise durfte er nicht mal als Joker ran. Im Oktober hatte Gravenberch in drei Pflichtspielen hintereinander 90 Minuten auf der Bank gesessen. "Ich dachte: 'Mal ernsthaft, was ist das?'"

"Ich will einfach mehr spielen, am liebsten bei Bayern München"

Unter Nagelsmanns Nachfolger Thomas Tuchel besserte sich die Lage etwas. "In den letzten zwei Monaten habe ich mehr gespielt. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben", so Gravenberch, der mit Tuchel oder anderen Bayern-Verantwortlichen noch nicht konkret über seine Rolle in der kommenden Saison gesprochen hat. Erst nach der bevorstehenden U-21-EM, an der er für Oranje teilnimmt, "werden wir sehen, wie es weitergeht".

Klare Vorstellungen formuliert Gravenberch aber jetzt schon. "Ich will einfach mehr spielen, am liebsten bei Bayern München. Und ansonsten bei einem Verein, bei dem ich zu 100 Prozent spiele. Denn so ein Jahr wie jetzt will ich nicht noch einmal erleben." Eine solche Saison sei zwar okay, weil er "echt viel gelernt" habe. Aber, sagt Gravenberch, der sich bis 2027 an Bayern band: "Ich will einfach nur Fußball spielen."