Grashoppers verhindern Berner Meisterfeier

Die Young Boys Bern mussten nach der deutlichen 1:4-Pleite bei den Grasshoppers Zürich ihre Meisterfeier vertagen und könnten den Titel womöglich vom Sofa aus feiern.

Alles war angerichtet für die Berner Party, doch die Gastgeber hatten keine Lust auf eine Meisterfeier. Demhasaj erzielte die frühe Führung durch ein Abstaubertor. Zürich ließ sich auch durch den zwischenzeitlichen Ausgleich (31. Fassnacht) nicht aus dem Konzept bringen und ging durch Pusic, der einen Konter abschloss, vor der Pause erneut in Führung (42.).

Ein kurioses Eigentor entschied die Partie. Bei einem Konter der Hausherren parierte Keeper Racioppi zwar stark per Fußabwehr, doch der Ball sprang zum herbeigeeilten Lustenberger und von dort ins Tor zum 3:1 für GC (49.). Den Schlusspunkt setzte Pusic per Elfmeter (77.).

Lustenberger: "Schwächste Leistung in dieser Saison"

"Es war wohl die schwächste Leistung in dieser Saison", sagte Fabian Lustenberger, "wir suchen keine Ausreden und haben verdient verloren. Aber das wirft uns nicht aus der Bahn." Christian Fassnacht ergänzte: "Wir haben unser gewohntes Leistungsniveau nicht erreicht. Zu viel war nicht YB-like. Es war ein Abend zum Vergessen."

Allerdings ist die 1:4-Pleite für das Team von Raphael Wicky angesichts von 19 Punkten Vorsprung kein Beinbruch. Damit bekommen die Youngs Boys am Sonntag gegen Luzern womöglich die Chance, vor heimischem Publikum den 16. Meistertitel einzutüten.

Denn vielleicht feiern die Berner auch auf dem Sofa, sofern die Konkurrenten Lugano und Servette am Mittwoch nicht gewinnen und Luzern am Donnerstag verliert. So oder so dürfte der Meister in der Schweiz bereits feststehen.

Dagegen machen die Grasshoppers durch den Erfolg Druck auf die internationalen Plätze und sind noch voll im Rennen.