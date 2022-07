Grashalm und Geduld: Carlsons Blick auf das Viertelfinale

Das Viertelfinale steht an, Deutschland trifft auf Österreich. DFB-Co-Trainerin Britta Carlson blickt der Partie entspannt entgegen und erklärt, worauf es ankommt. Helfen können auch wieder Lina Magull und Lea Schüller.

Die Hitze in London macht auch den deutschen Nationalspielerinnen zu schaffen. "Viel Trinken ist wichtig. Das hat meine Mutter auch immer gesagt", scherzte Verteidigerin Felicitas Rauch am Dienstagmoren vor dem Training um 10.30 Uhr Ortszeit bei knackigen 34 Grad. Später kletterte die Temperatur in der englischen Hauptstadt sogar noch auf 39 Grad. Es wird vorläufig der heißeste Tag bleiben: Für Donnerstag, wenn die deutsche Mannschaft um 20 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker.de) im Viertelfinale auf Österreich trifft, sind "nur" 26 Grad vorhergesagt.

"Wir freuen uns, dass es in die K.-o.-Runde geht. Wir wollen gewinnen und ins Halbfinale einziehen", ist Rauch optimistisch. Die linke Außenverteidigerin war am vergangenen Samstag im letzten Gruppenspiel gegen Finnland gelb-gesperrt und wird gegen Österreich in die Startformation zurückkehren. Genau wie ihre Wolfsburger Mitspielerin Lena Oberdorf. Das verriet DFB-Co-Trainerin Britta Carlson am Rande des Trainingsplatzes im Londoner Grasshoppers Rugby Club.

Möglichweise kann auch Lina Magull, die zuletzt wegen Muskelproblemen passen musste, in die Startelf zurückkehren. Am Dienstag nahm die Münchnerin wieder am Mannschafttraining teil. Auch Stürmern Lea Schüller, die eine Woche lang wegen einer Covid-19-Infektion isoliert war, stand wieder auf dem Platz. Möglicherweise nimmt die Bundesliga-Torschützenkönigin am Donnerstag auf der Bank Platz. Eine Option für die erste Elf ist sie noch nicht.

Wir stellen uns darauf ein, dass Österreich um jeden Grashalm kämpfen wird. Britta Carlson

"Österreich ist effektiv und hat genauso viel Mentalität wie wir", blickte Britta Carlson auf das Viertelfinale. "Wir wissen, dass wir Geduld haben müssen, weil Österreich gut verteidigt." Die 44-Jährige betonte, dass auch das deutsche Team die physischen Komponenten im Spiel bisher nicht vernachlässigt hat. "Wir stellen uns darauf ein, dass Österreich um jeden Grashalm kämpfen wird. Das werden wir aber genauso tun. Es wird ein enges Spiel."

Negatives Ergebnis bei Schult

Bis Donnerstag dürfte auch Almuth Schult wieder fit sein. Die Ersatz-Torhüterin setzte am Dienstag wegen Unwohlseins mit dem Training aus. Ein COVID-19-Test brachte aber ein negatives Ergebnis.