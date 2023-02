Granerud siegt in Willingen - DSV-Adler vorbei am Podest - Althaus gewinnt

Der DSV hat beim Skispringen der Männer in Willingen das Podest verfehlt. Bei den Frauen jubelte Katharina Althaus.

Die deutschen Männer haben beim Heimweltcup in Willingen die Podestplätze trotz starker Teamleistung verpasst. Karl Geiger war am Samstag auf der riesigen Mühlenkopfschanze als Fünfter der beste Deutsche, musste sich aber der Weltspitze um Tagessieger Halvor Egner Granerud aus Norwegen klar geschlagen geben.

Granerud sprang 149,5 und 138 Meter weit. Mit seinem Sieg verteidigte er das Gelbe Trikot des Gesamtführenden im Weltcup und setzte sich gegen die beiden starken Konkurrenten Anze Lanisek aus Slowenien und Dawid Kubacki aus Polen durch.

Beim Team von Bundestrainer Stefan Horngacher war vor 23.500 Zuschauern nicht nur Geiger gut dabei. Philipp Raimund wurde Neunter, Andreas Wellinger belegte Rang zehn. Im Vergleich zur mageren Vierschanzentournee kommt die deutsche Mannschaft besser in Schwung, wenngleich die absolute Elite noch immer ein gutes Stück entfernt ist. Markus Eisenbichler, der die Qualifikation noch mit 141,5 Metern gewonnen hatte, belegte im Wettbewerb Rang 17. Am Sonntag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) steht ein weiteres Einzel auf dem Programm.

Althaus springt knapp 150 Meter für den Sieg

Angefeuert vom lautstarken Heimpublikum hatte Katharina Althaus zuvor den nächsten Einzelsieg gefeiert. Die 26 Jahre alte Allgäuerin sprang am Samstag 133 und 149,5 Meter und bestätigte damit ihre exzellente Form. Vor allem der zweite Versuch ließ Althaus im Auslauf vor über 20.000 Zuschauern jubeln. Die Slowenin Ema Klinec und die Japanerin Sara Takanashi komplettierten das Podium.

"Es war einfach megageil, ich freue mich riesig. Ich habe schon gemerkt, der Zweite läuft richtig gut und geht richtig, richtig weit. Beim zweiten Sprung war ziemlich alles perfekt", kommentierte Althaus, die auch um den Sieg im Gesamtweltcup in diesem Winter kämpft.

Bereits beim vergangenen Heim-Weltcup in Hinterzarten konnte Althaus eines der zwei Springen im Schwarzwald gewinnen. Insgesamt war der Erfolg vor gewaltiger Kulisse der fünfte Saisonsieg der Oberstdorferin, die danach Tränen in den Augen hatte. "Dass es 149 Meter werden, hätte ich auch nicht gedacht. Das war ein richtig starker Sprung", sagte Cheftrainer Maximilian Mechler in der ARD. "Dass es so viele Zuschauer sind, ist extrem."

So sah es auch Mixed-Weltmeisterin Anna Rupprecht. "Man springt hier nicht für sich selbst, sondern für die Zuschauer, um hier ein geiles Fest draus zu machen", sagte Rupprecht, die Rang 20 belegte. Auch Selina Freitag überzeugte mit Platz sieben und Sprüngen auf 132,5 und 126,5 Meter. Am Sonntag steht für die Frauen zum Abschluss in Willingen erneut ein Einzelspringen (11.45 Uhr) an.

Statistik zu den Springen

Weltcup in Willingen

Herren, Großschanze

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 296,6 Pkt. (149,5 m/138,0 m); 2. Anze Lanisek (Slowenien) 293,9 (150,0/138,0); 3. Dawid Kubacki (Polen) 281,3 (147,0/137,0); 4. Piotr Zyla (Polen) 265,1 (137,0/138,0); 5. Karl Geiger (Oberstdorf) 264,3 (137,0/135,5); 6. Ryoyu Kobayashi (Japan) 263,5 (137,0/135,0); 7. Johann André Forfang (Norwegen) 261,2 (134,0/135,0); 8. Stefan Kraft (Österreich) 257,4 (138,0/131,5); 9. Philipp Raimund (Oberstdorf) 255,7 (142,5/130,0); 10. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 255,4 (132,0/132,5); ... 14. Stephan Leyhe (Willingen) 241,0 (137,0/127,5); 15. Constantin Schmid (Oberaudorf) 239,9 (133,0/127,5); 17. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 238,3 (127,0/134,0); 34. Justin Lisso (Suhl) 101,0 (123,0/-); 49. David Siegel (Baiersbronn) 79,6 (113,5/-); 50. Luca Roth (Meßstetten) 79,1 (113,0/-)



Herren, Weltcup-Gesamtwertung, Stand nach 19 von 32 Wettbewerben:

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 1416 Pkt.; 2. Dawid Kubacki (Polen) 1264; 3. Anze Lanisek (Slowenien) 1070; 4. Stefan Kraft (Österreich) 983; 5. Piotr Zyla (Polen) 768; 6. Manuel Fettner (Österreich) 534; 7. Ryoyu Kobayashi (Japan) 499; 8. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 439; 9. Jan Hörl (Österreich) 429; 10. Kamil Stoch (Polen) 423; ... 14. Karl Geiger (Oberstdorf) 359; 17. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 295; 24. Constantin Schmid (Oberaudorf) 175; 25. Pius Paschke (Kiefersfelden) 164; 26. Stephan Leyhe (Willingen) 154; 30. Philipp Raimund (Oberstdorf) 130; 60. Felix Hoffmann (Suhl) 3

Frauen, Einzel (Großschanze)

1. Katharina Althaus (Oberstdorf) 264,4 Punkte (133,0+149,5 m), 2. Ema Klinec (Slowenien) 256,3 (137,5+146,5), 3. Sara Takanashi 245,7 (139,0+141,5), 4. Yuki Ito 227,4 (131,0+132,5), 5. Nozomi Maruyama (alle Japan) 221,3 (136,0+128,0), 6. Chiara Kreuzer (Österreich) 215,6 (133,0+128,5), 7. Selina Freitag (Aue) 214,9 (132,5+126,5), 8. Thea Minyan Bjoerseth (Norwegen) 214,4 (135,0+132,5), 9. Abigail Strate (Kanada) 213,6 (129,0+134,0), 10. Eva Pinkelnig (Österreich) 210,2 (129,5+126,0), ... 15. Luisa Görlich (Lauscha) 192,8 (126,5+124,5), ... 20. Anna Rupprecht (Degenfeld) 174,3 (116,5+125,5), ... 23. Juliane Seyfarth (Ruhla) 156,1 (114,0+118,0), 24. Pauline Heßler (Lauscha) 155,5 (107,5+123,0)



Gesamtweltcup der Frauen, Stand nach 16 von 26 Wettbewerben

1. Eva Pinkelnig (Österreich) 1122 Punkte, 2. Althaus 971, 3. Anna Odine Ström (Norwegen) 797, 4. Klinec 715, 5. Freitag 622, 6. Silje Opseth (Norwegen) 610, 7. Nika Kriznar (Slowenien) 602, 8. Takanashi 484, 9. Kreuzer 480, 10. Strate 435, ... 18. Rupprecht 268, ... 21. Görlich 164, ... 28. Heßler 89, ... 31. Agnes Reisch (Isny) 71, ... 40. Seyfarth 30, ... 51. Pia Lilian Kübler (Zschopau) 2