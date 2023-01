Granerud schlägt Kubacki bei der Zakopane-Party - Eisenbichlers "Geheimtipp"

Um etwas mehr als einen Punkt hat Dawid Kubacki bei seinem Heimauftritt im wie gewohnt aufgeladenen Zakopane den Sieg verpasst. Halvor Egner Granerud stahl sich noch auf Platz eins, Markus Eisenbichler zeigt weiterhin klare Aufwärtstendenz.

Markus Eisenbichler hat im ersten Einzel-Wettkampf nach der enttäuschenden Vierschanzentournee mit Rang sechs stark aufsteigende Form bewiesen. Beim Sieg von Tournee-Champion Halvor Egner Granerud in Zakopane flog der sechsmalige Weltmeister auf 130,5 und 132,0 m und erzielte sein bestes Saisonergebnis. Auch Andreas Wellinger überzeugte als Elfter.

Geheimtipp bleibt auch geheim

"Wochenlang krebst man rum, und dann ist es so einfach", sagte der sechsmalige Skisprung-Weltmeister Eisenbichler nach seinem mit Abstand besten Wochenende des WM-Winters. "Eisei" bedankte sich zudem nach seinem starken Auftritt ausdrücklich bei einem DSV-Techniker. "Der hat mir einen Kniff mitgegeben, der hat funktioniert. Aber der bleibt geheim, den nehme ich mit ins Grab", sagte der 31-Jährige mit einem Grinsen.

Nicht zu stoppen war erneut Granerud. Der Norweger verwies wie schon bei der Tournee den Polen Dawid Kubacki auf Rang zwei, Dritter wurde Stefan Kraft aus Österreich.

Geigers Niete in der Wind-Lotterie

Eisenbichler hatte schon beim dritten Platz im Teamspringen am Samstag geglänzt und mit 140,0 m den weitesten Sprung des Tages gezeigt, nun legte er eindrucksvoll nach. Drittbester DSV-Adler auf der "Wielka Krokiew" war am Sonntag Karl Geiger auf Rang 14. Der Oberstdorfer zog in der Wind-Lotterie zunächst eine Niete, kam nur auf 121,0 m und musste sich vom 24. Platz noch nach vorne arbeiten.

Geiger war angesichts des Aufwindes im deutschen Team dennoch zufrieden. "Das war ein schöner Abschlusssprung. Es freut mich, dass ich auch mit Ecken und Kanten ins Fliegen komme", sagte der Olympia-Dritte. Erleichtert war auch Stefan Horngacher. "Wir sind froh, dass wir den Anschluss an die Weltspitze hergestellt haben", so der Bundestrainer.

In die Punkte schafften es auch Stephan Leyhe (Willingen/19.) und Constantin Schmid (Oberaudorf/22.), Tournee-Überraschung Philipp Raimund (Oberstdorf/29.) verhinderte nur mit Mühe einen Sturz. Die schwierigen Verhältnisse verdeutlichte auch das Aus des Polen Piotr Zyla auf Rang 39 - der Pole hatte zuvor in jedem Wettkampf der Saison die Top Ten erreicht.

Weltcup in Zakopane/Polen

Herren, Großschanze

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 287,7 Pkt. (129,0 m/141,0 m); 2. Dawid Kubacki (Polen) 286,6 (137,5/124,0); 3. Stefan Kraft (Österreich) 278,5 (134,0/145,5); 4. Anze Lanisek (Slowenien) 275,1 (126,0/136,5); 5. Jan Hörl (Österreich) 271,6 (139,0/126,0); 6. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 265,0 (130,5/132,0); 7. Kamil Stoch (Polen) 261,6 (126,5/124,0); 8. Marius Lindvik (Norwegen) 260,4 (128,0/121,5); 9. Daniel Tschofenig (Österreich) 258,7 (126,5/129,0); 10. Clemens Aigner (Österreich) 258,2 (127,5/134,0); 11. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 257,4 (133,0/129,0); ... 14. Karl Geiger (Oberstdorf) 249,0 (121,0/133,5); 19. Stephan Leyhe (Willingen) 236,1 (127,0/123,0); 22. Constantin Schmid (Oberaudorf) 230,7 (122,0/125,0); 29. Philipp Raimund (Oberstdorf) 216,2 (124,0/128,0)

Gesamtweltcup, Stand nach 13 von 32 Wettbewerben

1. Dawid Kubacki (Polen) 1010 Punkte, 2. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 896, 3. Anze Lanisek (Slowenien) 872, 4. Stefan Kraft (Österreich) 653, 5. Piotr Zyla (Polen) 549, 6. Manuel Fettner (Österreich) 423, 7. Michael Hayböck (Österreich) 325, 8. Kamil Stoch (Polen) 301, 9. Jan Hörl (Österreich) 300, 10. Karl Geiger (Oberstdorf) 294, ... 13. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 244, ... 19. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 165, 20. Pius Paschke (Kiefersfelden) 164, ... 23. Constantin Schmid (Oberaudorf) 129, ... 29. Stephan Leyhe (Willingen) 101, 30. Philipp Raimund (Oberstdorf) 90, ... 53. Felix Hoffmann (Heidersbach) 3