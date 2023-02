Granerud distanziert die Konkurrenz - Nur Eisenbichler in den Top 10

Beim Weltcup in Willingen hat am Sonntag erneut Halvor Egner Granerud die Nase vorn gehabt und seinen neunten Saisonsieg eingefahren.

Schon wieder Granerud: Der Norweger triumphierte auch am Sonntag in Willingen. picture alliance/dpa

Halvor Egner Granerud war auch am Sonntag in Willingen nicht zu schlagen. Der Norweger kam auf 147,5 und 142 Meter und setzt sich mit 20,7 Punkten von Ryoyu Kobayashi ab, der im Finale vier Plätze aufholen konnte. Das Podest komplettiert Daniel-Andre Tande mit 141,5 und 137 Metern. Nur knapp am Podest vorbei flog der Österreicher Manuel Fettner als Vierter. 1,8 Zähler hatten nach zwei Sprüngen nur in Richtung Tande gefehlt.

Aus deutscher Sicht fehlte am Sonntag das Spitzenresultat. Markus Eisenbichler (132 und 135 Meter) steigerte sich im zweiten Durchgang noch auf den neunten Rang und war bester DSV-Adler.

Regen und Nebel in Hessen

Die deutschen Springer taten sich insgesamt bei Regen und Nebel vor heimischem Publikum im Sauerland schwer. Auf Eisenbichler folgten Andreas Wellinger (11.), Stephan Leyhe (12.) und Weltcup-Rückkehrer Karl Geiger auf Rang 21.

Philipp Raimund (Oberstdorf), der am Samstag als Neunter noch das beste Ergebnis seiner Karriere gefeiert hatte, schied als 34. dagegen vorzeitig aus.

"Natürlich haben wir noch Luft nach oben", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in der ARD: "Es war heute ein schwieriger Wettkampf. Das Ergebnis war nicht berauschend, aber das lag auch an den schwierigen Verhältnissen."

Seine ersten Weltcuppunkte seit fast einem Jahr sammelte der viermalige Olympiasieger Simon Ammann aus der Schweiz auf Rang 28.