Grandioser Lauberhorn-Slalom - Straßer schrammt am Podest vorbei

Linus Straßer hat seine starke Form drei Wochen vor der alpinen Weltmeisterschaften in Frankreich erneut bestätigt, einen weiteren Podestplatz aber knapp verpasst.

Skirennfahrer Linus Straßer ist beim spektakulären Slalom-Klassiker in Wengen am Sonntag Vierter geworden. Zum Stockerl, das er in diesem Winter schon zweimal erreicht hat, fehlte dem Münchner genau eine Sekunde. Der Norweger Henrik Kristoffersen feierte seinen 30. Weltcup-Sieg. Zweiter wurde der Schweizer Loic Meillard vor Kristoffersens Landsmann Lucas Braathen.

"Nennen wir es clever", sagte Straßer über seine dosierte Fahrt im Finale. Währenddessen habe er gedacht: "Verdammt, das kann man wirklich schneller fahren." Er habe sich "wirklich nicht gut gefühlt. Deshalb die Freude im Ziel." Dort zeigte er nach Zwischenführung die rechte Faust und schrie ein langes "Yeees" ins Schneetreiben.

Neureuther kritisiert Kurssetzung

Die Athleten litten unter den extremen Bedingungen. Im ersten Lauf waren nicht nur die Pistenverhältnisse, sondern auch die Kurssetzung grenzwertig. TV-Experte Felix Neureuther sprach von "Gewürge". Straßer, der seine günstige Startnummer 2 gut genutzt hatte, meinte: "Es ist schade, es sollte für jeden halbwegs fair sein."

Straßers Teamkollege Sebastian Holzmann fuhr auf Platz 18. David Ketterer, Alexander Schmid, Anton Tremmel, Fabian Himmelsbach und Adrian Meisen hatten es nicht in den zweiten Lauf geschafft.

Slalom in Wengen/Schweiz, Endstand nach 2 Läufen:

1. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 1:51,18 Min. (57,58 Sek./53,60 Sek.); 2. Loic Meillard (Schweiz) +0,20 Sek. (57,13/54,25); 3. Lucas Braathen (Norwegen) +0,49 (57,61/54,06); 4. Linus Straßer (München) +1,49 (57,81/54,86); 5. Atle Lie McGrath (Norwegen) +1,72 (58,17/54,73); 6. Clement Noel (Frankreich) +1,81 (58,99/54,00); 7. Marco Schwarz (Österreich) +1,86 (59,56/53,48); 8. Tommaso Sala (Italien) +2,35 (58,74/54,79); 9. Ramon Zenhäusern (Schweiz) +2,86 (59,34/54,70); 10. Alex Vinatzer (Italien) +3,01 (1:00,34/53,85); ... 18. Sebastian Holzmann (Oberstdorf) +4,27 (1:02,22/53,23); David Ketterer (Villingen-Schwenningen) ausgeschieden (1:03,01/-); Anton Tremmel (Tegernsee) ausgeschieden (-/-); Alexander Schmid (Fischen im Allgäu) ausgeschieden (-/-); Fabian Himmelsbach (Sonthofen) ausgeschieden (-/-); Adrian Meisen (Garmisch-Partenkirchen) ausgeschieden (-/-)

Stand im Slalom-Weltcup der Männer nach 5 von 10 Rennen:

1. Kristoffersen 320 Punkte, 2. Braathen 310, 3. Manuel Feller (Österreich) 241, 4. Daniel Yule (Schweiz) 234, 5. Meillard 222, 6. Straßer 190, 7. Schwarz (Österreich) 153, 8. Alexis Pinturault (Frankreich) 129, 9. Mcgrath 125, 10. Sala 123, ... 27. Tremmel 39, 28. Holzmann 31

Stand im Gesamtweltcup der Männer nach 20 von 39 Wettbewerben:

1. Marco Odermatt (Schweiz) 1186 Punkte, 2. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) 846, 3. Kristoffersen 665, 4. Vincent Kriechmayr (Österreich) 532, 5. Braathen 525, 6. Meillard 507, 7. Pinturault 437, 8. Feller 406, 9. Schwarz 377, 10. James Crawford (Kanada) 319, ... 22. Straßer 190, 23. Romed Baumann (Kiefersfelden) 154, ... 25. Alexander Schmid (Fischen) 149, ... 28. Andreas Sander (Ennepetal) 125, ... 37. Josef Ferstl (Hammer) 100, ... 74. Thomas Dreßen (Mittenwald) 47, ... 77. Dominik Schwaiger (Königssee) 42, ... 80. Tremmel 39, ... 84. Simon Jocher (Garmisch) 32, ... 87. Holzmann 31, ... 110. Anton Grammel (Kressbronn) 16, ... 119. Stefan Luitz (Bolsterlang) 14, ... 130. Fabian Gratz (Altenau) 7