Bottas am schnellsten - Schumacher und Perez kollidieren

Weltmeister Lewis Hamilton und sein Teamkollege Valtteri Bottas haben im ersten freien Training beim Grand Prix in den USA die Favoritenstellung von Mercedes untermauert.

Hinter Bottas und dem 0,045 Sekunden langsameren Hamilton hatte WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull bereits 0,932 Sekunden Rückstand auf dem Circuit of the Americas in Austin. Der Niederländer war in der ersten von zwei Einheiten am Donnerstag der einzige Fahrer, der weniger als eine Sekunde Rückstand auf das Mercedes-Duo hatte. Mit der viertbesten Zeit lag Charles Leclerc im Ferrari bereits 1,4 Sekunden zurück.

Sebastian Vettel, der wegen eines weiteren Motorentauschs in der Startaufstellung für das Rennen am Sonntag eine Strafe in Kauf nehmen muss, beendete das Training in seinem Aston Martin auf Rang 14 mit 2,1 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Mick Schumacher beendete die Einheit beim Heim-Rennen seines Arbeitgebers Haas auf dem vorletzten Platz vor seinem Teamkollegen Nikita Masepin. Kurz vor dem Ende kam es zu einem Zusammenstoß mit Red-Bull-Pilot Sergio Perez.