Granatowski schließt sich dem Greifswalder FC an

Der Greifswalder FC hat am Dienstag die Verpflichtung von Nico Granatowski bekannt gegeben, der über 100-mal in der 3. Liga und sogar auch schon in der 2. Bundesliga gespielt hat.

Zurück im Vereinsfußball: Nico Granatowski, der hier noch das Trikot des 1. FC Magdeburg trägt, wechselt zum Greifswalder FC. imago images/Christian Schroedter