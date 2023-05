Granada und Las Palmas kehren zurück - Aufstiegsrunde beginnt in Eibar

Nach nur einem Jahr Abwesenheit kehrt der FC Granada ins spanische Oberhaus zurück. Auch UD Las Palmas spielt künftig wieder in La Liga. Vier Bewerber streiten sich ab Samstag um den dritten Aufstiegsplatz.

Zurück in La Liga: Victor Diaz vom FC Granada stemmt den Meisterpokal in die Höhe. IMAGO/NurPhoto

Zwei der drei Aufsteiger in Spaniens Fußball-Beletage stehen seit diesem Wochenende fest - in beiden Fällen handelt es sich um Rückkehrer. Der FC Granada fehlte nur eine Saison, die Andalusier machten ihren Erfolg durch einen 2:0-Heimsieg gegen Leganes perfekt und brachten das Estadio Nuevo Los Carmenes zum Kochen. Der Albaner Myrto Uzuni avancierte mit seinen 23 Saisontoren zugleich zum besten Torschützen des Teams von Trainer Paco Lopez - und der gesamten La Liga 2.

UD Las Palmas von der Urlaubsinsel Gran Canaria wurde im finalen Tabellenbild Zweiter und rückt nach dem Abstieg 2018 wieder mal hoch in die "Primera". Ein 0:0 am Wochenende gegen Deportivo Alaves reichte den Kanaren-Kickern von Trainer Garcia Pimienta. Satte 31.790 Fans sahen den Triumph in Las Palmas.

Gelingt Iniestas Jugendklub Albacete der Durchmarsch?

Insgesamt war es ein Herzschlagfinale am Samstag. Granada (75) und Las Palmas (72) lösten ihr Ticket, die beiden Absteiger UD Levante aus Valencia (ebenfalls 72) und Deportivo Alaves sowie Ex-Erstligist SD Eibar (beide 71) scheiterten diesbezüglich nach 42 Spieltagen denkbar knapp. Dieses Trio zieht gemeinsam mit dem Tabellensechsten und Neuling Albacete Balompie (67) in die Aufstiegsrunde ein, in der nun der dritte Aufsteiger ausgespielt wird.

Los geht's dabei am Samstag um 18.30 Uhr mit der Paarung Eibar gegen Alaves - die beiden baskischen Klubs trennen geografisch nur knapp 60 Kilometer Wegstrecke. Albacete und Levante - auch diese beiden ostspanischen Vereine sind nur rund 200 Kilometer voneinander entfernt - duellieren sich im Anschluss (21 Uhr). Am Mittwoch bzw. Donnerstag kommt es dann zu den Rückspielen, die beiden Sieger rücken in die 2. Runde vor und ermitteln dann ebenfalls wieder in Hin- und Rückspiel den Aufsteiger.

Albacete hat also die Chance auf den Durchmarsch. Der Traditionsverein, der zuletzt 2004/05 erstklassig spielte und aus dem spätere Größen wie Andres Iniesta (verließ kürzlich Vissel Kobe unter Tränen und wird gerüchteweise mit einer romantischen Rückkehr zum Jugendklub in Verbindung gebracht), Fernando Morientes oder Ivan Helguera hervorgingen, war in der Saison 2021/22 noch in Spaniens 3. Liga zu finden.

Malaga muss absteigen - Espanyol kommt von oben

Vier Absteiger in die Drittklassigkeit stehen auch fest - darunter der einstige Champions-League-Vertreter FC Malaga, der Ponferradina, Ibiza und Lugo nach unten begleitet.

Aus La Liga runter kommen der abgeschlagene FC Elche und - das steht seit dem Wochenende fest - auch Espanyol Barcelona nach einem dramatischen 2:2 beim FC Valencia. Der dritte Absteiger wird am 38. und letzten Spieltag aus einer ganzen Reihe an Kandidaten um Ex-Meister Valencia ermittelt.