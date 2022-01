De Jongs Treffer reicht nicht: Granada bestraft Barça spät

Der FC Barcelona hätte mit einem Sieg in Granada zwischenzeitlich auf Platz 3 springen können, gab einen knappen Vorsprung aber spät aus der Hand. Für die Katalanen traf erneut nur de Jong.

Vor dem Gastspiel in Granada hat sich die Corona-Lage bei Barça etwas entspannt. Mit Jordi Alba, Dani Alves und Dembelé kehrten drei zuletzt positiv getestete Spieler in der Liga in die Startelf der Blaugrana zurück. Die beiden Erstgenannten starteten bereits unter der Woche im Pokal beim 2:1 bei Linares Deportivo, Dembelé kam von der Bank und erzielte einen Treffer. Die zuletzt aufsteigende Form hat die Katalanen wieder zurück in den Kampf um die Champions League gebracht, gegen Granada zeigte Barça aber phasenweise wieder das alte Gesicht.

Nach neun Minuten lag der Ball im Tor der Hausherren, de Jong köpfte eine Flanke von Gavi ins lange Eck. Der Flankengeber stand zuvor aber im Abseits, der Treffer zählte daher nicht. Wenig später fand Gavi erneut de Jong im Strafraum, per Scorpionkick schoss der Niederländer knapp drüber (17.).

Machis prüft ter Stegen, de Jong trifft

Granada wurde in der Folge stärker, vor allem Linksaußen Machis beschäftigte die Defensive der Blaugrana. Der Venezulaner hatte in Minute 27 die beste Chance der Partie, ter Stegen tauchte bei seinem Linksschuss aus zehn Metern aber schnell ab und verhinderte den Einschlag.

Im zweiten Durchgang wurde Barça etwas zielstrebiger und belohnte sich dafür mit dem Führungstreffer: Dani Alves flankte von rechts höchst präzise auf den Kopf von de Jong, der im Strafraum völlig frei stand und aus sieben Metern ins rechte Eck einköpfte (57.). Kurz darauf hatte der Niederländer Feierabend, Depay feierte sein Comeback nach vier Wochen Pause.

Puertas in den Knick

In der Folge hatte Barça alles unter Kontrolle, machte sich das Leben aber selbst nochmal schwer, als Gavi wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz flog (79.). Bis kurz vor Schluss wehrten die Gäste sämtliche Angriffe Granadas ab, in Minute 89 fiel Puertas im Strafraum aber der Ball vor die Füße. Der Spanier schloss aus sieben Metern aus der Drehung direkt ab und verwandelte ins Kreuzeck, ter Stegen war machtlos.

So gab Barça den Sieg doch noch aus der Hand und verpasste dadurch den vorübergehenden Sprung auf Platz 3. Am Mittwoch (20 Uhr) wartet auf die Katalanen der Clasico gegen Real Madrid, in Riad (Saudi-Arabien) steht das Halbfinale des spanischen Supercups an.