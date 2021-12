Vierte Niederlage in Serie - Atletico verliert trotz früher Führung in Granada

In einem Nachholspiel des 9. Spieltags hat Meister Atletico Madrid beim FC Granada mit 1:2 verloren und damit die vierte Niederlage in Serie kassiert. Die Rojiblancos fehlen damit zur Weihnachtspause in den Top 4.

Luis Milla feiert, die Rojiblancos schleichen geknickt vom Platz in Granada. AFP via Getty Images