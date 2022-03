Gran Turismo 7: Mikrotransaktionen sorgen für Frust bei Fans

Das tolle Gameplay der neuesten Rennsimulation Gran Turismo 7 wird von Mikrotransaktionen überschattet, die die Fans an den Rand der Verzweiflung bringen.

GT-Fans mussten fünf Jahre auf das neue Spiel warten, und nach Veröffentlichung wirkte es so, als ob sich die Geduld ausgezahlt hätte - Gran Turismo 7 ist ein tolles Spiel und eine starke Rückkehr für die Serie. Doch dann wurde die Enttäuschung schnell groß.

Auf der Spielebewertungsseite "metacritic.com" hat Gran Turismo 7 zum aktuellen Zeitpunkt einen User Score von 1.7. Mehr als 7.000 Stimmen fließen in dieses Ergebnis ein - für Sony ist das ein historischer Negativ-Rekord, denn nie zuvor wurde ein Sony-Spiel so schlecht bewertet. Doch warum ist die Community so aufgebracht?

An dieser Stelle sei gesagt, dass das Gameplay der Rennsimulation fantastisch ist. Es hat das Potenzial, das beste Rennspiel des Jahres zu werden, würde nur die Action auf der Strecke in Betracht kommen. Doch das große Problem ist, dass man gar nicht erst auf die Piste kommt.

Die Entwickler von Polyphony Digital hatten große Schwierigkeiten damit, eine stabile Online-Verbindung für seine Spieler zur Verfügung zu stellen. Spieler haben in den Tagen nach dem Release mehr Zeit mit warten als spielen verbracht.

Dazu stolpern Fans auch über Ärgernisse wie dem Online-Zwang: Ohne Internetverbindung oder funktionierenden Servern kann nicht einmal der Karrieremodus gespielt werden. Das sorgte in der Community für viel Frust, da die Server nicht funktionierten und darunter auch die meisten Einzelspielerinhalte von Gran Turismo 7 gelitten haben.

30 Spielstunden oder 190 Euro für ein Rennauto

Der größte Kritikpunkt an GT7 sind aber wohl die Mikrotransaktionen, die den Fans besonders schlecht aufstoßen. In Gran-Turismo-Spielen erhält man nach jedem gefahrenen Event eine Ingame-Währung in Form von Credits, mit denen man Autos der verschiedenen Klassen und Marken freischalten kann.

Ein User von metacritic.com schreibt dazu: "In Patch 1.07 hat es Polyphony einfach schwieriger gemacht, Ingame-Credits zu verdienen, indem die Belohnungen für Rennen reduziert wurden, in der Hoffnung, die Leute zu zwingen, echtes Geld dafür zu bezahlen. […] trotz der vielen Geldgier-Entscheidungen von Sony in dieser Generation ist das ein neuer Tiefpunkt."

Ein aktuelles Beispiel ist der McLaren F1 '94, der als legendäres Fahrzeug nur zeitlich begrenzt im Shop verfügbar ist. Der McLaren kostet 18.500.000 Credits, das entspricht umgerechnet 190 Euro, würde man die Credits mit echtem Geld erwerben.

Zwar kann der Wagen auch freigespielt werden, der Knackpunkt hier ist jedoch, dass man ununterbrochen und mit perfektem Gameplay ungefähr 30 Stunden lang fahren müsste. Dadurch kämen die 18.500.000 Credits auf dem Konto zusammen. Und das alles nur, um ein legendäres Rennauto freizuschalten. Pay-to-Win kann Sony hier immerhin nicht vorgeworfen werden, da die legendären Autos keinen signifikanten Vorteil auf der Strecke haben. Das mindert aber nicht den Ärger der Fans.

Sony riskiert den guten Ruf der GT-Reihe

Will man die Platin-Trophäe freischalten, die es für 100% Fortschritt im Spiel gibt, dann muss jedes Auto im Besitz des Spielers sein. Da nicht jeder Gamer seine komplette Freizeit opfern möchte, um jeden GT-Wagen fahren zu können, bleibt für viele nur noch der Weg über die Mikrotransaktion. Dementsprechend groß ist die Frustration der Community, die diese an der Dislike-Funktion bei Bewertungswebseiten auslassen, um von den Entwicklern gehört zu werden.

Immerhin macht Sony mit dem neuesten Update einen Schritt auf die Community zu, indem sie sich mit 1 Millionen Credits für die Serverprobleme entschuldigen. Eine nette Geste, die allerdings nicht die große Problematik mit den niedrigen Belohnungen und hohen Preisen behebt. Gelingt Sony das nicht, droht eine erfolgreiche und lange gefeierte Spieleserie endgültig an Beliebtheit zu verlieren.

