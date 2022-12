Gran-Risa-Krimi: Braathen fängt Kranjec ab - Schmid verpasst Podium

Nach zwei Siegen zum Auftakt in die Saison musste sich Marco Odermatt im Riesenslalom von Alta Badia erstmals geschlagen geben. Lucas Braathen machte das Rennen, Alexander Schmid fiel am Ende etwas ab.

Der Norweger Braathen feierte am Sonntag in Alta Badia seinen vierten Weltcupsieg - auf der prestigeträchtigen Gran Risa zugleich den zweiten in einem Riesenslalom. Als Dritter des ersten Durchgangs setzte sich Braathen am Ende um den Hauch von zwei Hundertstelsekunden gegen seinen Landsmann Henrik Kristoffersen durch.

Den dritten Platz ergatterte mit nur einer Zehntel Rückstand Marco Odermatt, der nach dem ersten Lauf als Neunter schon sehr weit zurückgelegen und dann eine starke Aufholjagd gestartet hatte. Der Schweizer Alpin-Star hatte die ersten beiden Riesenslalom-Rennen der Saison gewonnen, am Sonntag fehlte ihm schließlich eine Zehntel zum nächsten Sieg.

Schmid von vier auf acht

Zwei Deutsche erreichten in Italien den Finaldurchgang. Stefan Luitz rutschte nach einem Fehler im zweiten Lauf noch von 18 auf 28 ab. Alexander Schmid war als Vierter mit Podiums-Hoffnungen ins Finale gegangen, blieb dort aber nicht ganz fehlerfrei und fiel wie der nach dem ersten Lauf führende Slowene Zan Kranjec noch ab - Kranjec von eins auf fünf, Schmid letztlich von vier auf acht.

"Ich habe andere Erwartungen an mich selbst", sagte Schmid in der ARD, "ich hatte eine sehr gute Ausgangsposition", Platz acht sei "trotzdem eine sehr gute Leistung". Zudem hatte sich der Olympiazweite mit der Mannschaft in der Vorbereitung auf Alta Badia im Training die Schulter ausgekugelt, angesichts dessen sei er "mega happy".

Am Montag (10.00/13.30 Uhr) wird in Alta Badia ein zweiter Riesenslalom gefahren.

Weltcup in Alta Badia/Italien - Herren, Riesenslalom

1. Lucas Braathen (Norwegen) 2:36,35 Min. (1:19,22 Min./1:17,13 Min.); 2. Henrik Kristoffersen (Norwegen) +0,02 Sek. (1:19,09/1:17,28); 3. Marco Odermatt (Schweiz) +0,10 (1:19,91/1:16,54); 4. Alexis Pinturault (Frankreich) +0,67 (1:19,41/1:17,61); 5. Zan Kranjec (Slowenien) +0,69 (1:18,49/1:18,55); 6. Marco Schwarz (Österreich) +0,75 (1:19,79/1:17,31); 7. Atle Lie McGrath (Norwegen) +0,80 (1:20,13/1:17,02); 8. Alexander Schmid (Fischen im Allgäu) +0,91 (1:19,28/1:17,98); 9. Justin Murisier (Schweiz) +1,21 (1:19,80/1:17,76); 10. Filip Zubcic (Kroatien) +1,28 (1:20,03/1:17,60); ... 28. Stefan Luitz (Bolsterlang) +4,82 (1:21,17/1:20,00); Fabian Gratz (Clausthal-Zellerfeld) ausgeschieden (1:22,51/-); Anton Grammel (Lindau) ausgeschieden (1:23,26/-); Julian Rauchfuss (Mindelheim) ausgeschieden (1:23,44/-)

Herren, Weltcup-Gesamtwertung, Stand nach 10 von 38 Wettbewerben

1. Marco Odermatt (Schweiz) 696 Pkt.; 2. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) 525; 3. Lucas Braathen (Norwegen) 315; 4. Matthias Mayer (Österreich) 268; 5. Vincent Kriechmayr (Österreich) 252; 6. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 225; 7. Alexis Pinturault (Frankreich) 212; 8. Johan Clarey (Frankreich) 198; 9. James Crawford (Kanada) 197; 10. Manuel Feller (Österreich) 195; ... 16. Romed Baumann (Kiefersfelden) 126; 19. Andreas Sander (Ennepetal) 106; 20. Alexander Schmid (Fischen im Allgäu) 104; 28. Josef Ferstl (Hammer) 74; 41. Dominik Schwaiger (Schönau am Königssee) 42; 45. Thomas Dreßen (Mittenwald) 39; 51. Simon Jocher (Garmisch-Partenkirchen) 32; 73. Linus Straßer (München) 20; 95. Anton Tremmel (Tegernsee) 11; 103. Sebastian Holzmann (Oberstdorf) 7; 111. Stefan Luitz (Bolsterlang) 3

Herren, Weltcup-Gesamtwertung Riesenslalom, Stand nach 3 von 10 Wettbewerben

1. Marco Odermatt (Schweiz) 260 Pkt.; 2. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 185; Zan Kranjec (Slowenien) 185; 4. Lucas Braathen (Norwegen) 179; 5. Manuel Feller (Österreich) 115; 6. Alexander Schmid (Fischen im Allgäu) 104; 7. Atle Lie McGrath (Norwegen) 99; 8. Marco Schwarz (Österreich) 92; 9. Loic Meillard (Schweiz) 86; 10. Alexis Pinturault (Frankreich) 85; ... 42. Stefan Luitz (Bolsterlang) 3

Alle Ergebnisse und das Rennen zum Nachlesen im Ticker...