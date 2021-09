Grammozis zur Stürmersuche: "Muss passen, finanziell und qualitativ"

Nach der geplatzten Verpflichtung von Sergi Enrich befindet sich Schalke 04 auf dem Markt der Vertragslosen weiter auf der Suche nach einer Sturmalternative, aber es "muss passen", sagt Trainer Dimitrios Grammozis.

Fünf Ligaspiele, sechs Tore: Simon Teroddes bisherige Bilanz als Schalker ist überragend. Was aber, wenn der 33-Jährige mal ausfällt? Das werde dann "nicht einfach zu kompensieren sein", weiß Trainer Grammozis jetzt schon.

Sollte Marius Bülter irgendwann als Teroddes Sturmpartner nicht zur Verfügung stehen, könnte Darko Churlinov diese Rolle übernehmen, auch Marvin Pieringer stünde für die vorderste Reihe parat. Insbesondere nach dem wirtschaftlich notwendigen Verkauf von Matthew Hoppe, der sich für 3,5 Millionen Euro RCD Mallorca angeschlossen hat, ist der FC Schalke im Angriff jedoch personell zu dünn besetzt. Die Verpflichtung von Sergi Enrich, der auf dem Markt der Vertragslosen auf Interessenten wartet, hatte sich Mitte dieser Woche kurzfristig zerschlagen.

"Wir schauen uns weiter um", sagte Grammozis am Freitag, schränkte jedoch ein: "Aber es muss passen - finanziell und qualitativ." Der FC Schalke, der sich in diesem Sommer von 30 Spielern getrennt und 15 neue dazugeholt hat, werde "nicht in Aktionismus" verfallen. Bis auf Weiteres herrscht die Hoffnung vor, dass speziell Terodde und Bülter bis zur Wintertransferphase ihr Pensum beibehalten können.

Idrizi fällt aus, Itakura möglicherweise einsatzfähig

Beide werden auch am Sonntag das Sturmduo bilden, wenn Schalke beim SC Paderborn antritt (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Blendi Idrizi steht nicht zur Verfügung, weil ihm sein Knie Probleme bereitet und aktuell keiner vollen Belastung standhält. Möglicherweise ist Ko Itakura aber einsatzfähig. Der Innenverteidiger hatte die Länderspielreise mit Japan wegen muskulärer Probleme abgebrochen, am Freitag soll er ins Schalker Mannschaftstraining einsteigen - und dann auch mit nach Ostwestfalen fahren.