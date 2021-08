Grammozis: "Wir müssen schnell eine Mannschaft werden"

Nach der 1:4-Demontage bei Jahn Regensburg übte Dimitrios Grammozis Kritik am Auftreten seines Teams. Doch der Coach von Schalke 04 warb gleichzeitig um Verständnis.

Auf dem Papier war Schalke 04 Favorit, die Tabelle sah aber Jahn Regenburg im Vorteil - und der 4:1-Sieg des Spitzenreiters am Samstagnachmittag unterstrich die derzeitigen Kräfteverhältnisse: Während der Jahn wie aus einem Guss spielte und laut Coach Mersad Selimbegovic "einfach einen Lauf hat", erlebte Schalke eine Demontage.

Grammozis: "Es war zu wenig"

"Wir dürfen uns nicht so präsentieren und in der Höhe verlieren", übte S04-Coach Grammozis nach der Partie deutliche Kritik am Auftreten seines Teams. Dabei hatten sich die Knappen in Regensburg eigentlich viel vorgenommen und wollten laut Grammozis "einen Schritt nach vorne machen". Dieses Vorhaben war aber bereits in der 9. Minute mit dem ersten Regensburger Treffer durch David Otto Makulatur. "In dieser Situation haben wir die falsche Entscheidung getroffen", bemängelte Grammozis. Gegenwehr kam von seiner Mannschaft aber auch in der Folgezeit nur herzlich wenig. "Es war zu wenig - und wenn man dann noch drei Standardgegentore kassiert, ist das alles in allem sehr negativ heute", konstatierte Grammozis.

Mit nur vier Punkten nach vier Spieltagen (1/1/2) blieb Schalke hinter den eigenen Erwartungen zurück. "Wir haben uns punktemäßig mehr erhofft", sagte Grammozis. Der S04-Coach warb aber trotz bereits acht Punkten Rückstand auf den Jahn um Geduld. "Wir wissen, dass es keine einfache Saison wird", sagte Grammozis mit Verweis auf den großen personellen Umbruch mit rund 30 Transferbewegungen. Allerdings keimte in Regensburg unter den mitgereisten Fans Unmut auf. "Auf Schalke ist es nie ruhig", sagte Grammozis dazu und fügte im Nachsatz hinzu: "Aber wir sind intern ruhig."

Heimaufgabe gegen Düsseldorf am Samstagabend

Doch wie lange noch. "Wir müssen schnell eine Mannschaft werden, nicht nur in der Kabine, sondern auf dem Platz", forderte Grammozis von seinen Spielern. Die nächste Gelegenheit zum Teambuilding bietet sich Schalke am kommenden Spieltag in der Heimaufgabe gegen Fortuna Düsseldorf. 25.000 Fans werden zu der Partie am Samstagabend erwartet.