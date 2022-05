Grammozis' Vertrag auf Schalke verlängert

Ex-Trainer Dimitrios Grammozis hat auch über das Saisonende hinaus einen Vertrag auf Schalke.

Sein eigentlich Ende Juni auslaufender Vertrag gilt durch den Aufstieg automatisch ein weiteres Jahr. "Ja, der Vertrag von Grammozis hat sich verlängert", bestätigte S04-Sportdirektor Rouven Schröder am Sonntag bei "Sky90". "Aber er ist auch Teil des Aufstiegsteams und ihm gebührt großer Dank."

Grammozis war am 5. März nach der 3:4-Niederlage gegen Hansa Rostock freigestellt worden - der Relegationsplatz war damals bereits sechs Punkte entfernt. Unter Nachfolger Mike Büskens gelang am Samstag dennoch die Rückkehr in die Bundesliga.