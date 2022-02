Grammozis und die "Kopfschmerzentscheidung"

Nach einem Eingangsstatement des FC Schalke 04 zum Rücktritt von Aufsichtsratsmitglied Matthias Warnig versuchte Trainer Dimitrios Grammozis auf der obligatorischen Spieltagspressekonferenz, den Blick aufs Sportliche und damit auf das nächste Spiel in Karlsruhe zu richten.

Überall auf Schalke sieht man dieses blau-weiße Logo des russischen Staatsunternehmens Gazprom. Auf Fahnen, auf Bannern, auf Tafeln, auf Werbebanden, auf Autos, auf dem Mannschaftsbus. Die Partnerschaft mit dem Hauptsponsor, dessen seit 2007 bestehendes Engagement dem wirtschaftlich schwer angeschlagenen FC Schalke 04 nach dem Abstieg immer noch rund zehn Millionen Euro pro Jahr einbringt, wird mehr und mehr zur Last für den Verein.

Im Hintergrund laufen aktuell zahlreiche Gespräche zur schwierigen Situation, allen voran geführt von Schalkes Vorstandsvorsitzendem Bernd Schröder und Aufsichtsratschef Axel Hefer. Über das bereits Verbreitete hinaus will sich die Klubführung aber noch nicht äußern. Die seit Tagen geplante Spieltagspressekonferenz am Donnerstag begann zumindest mit der Nachricht vom sofortigen Rücktritt des von Gazprom entsandten Aufsichtsratsmitglieds Matthias Warnig. Mediendirektor Marc Siekmann bat mit Blick auf die Gesamtlage in der Ukraine und die jüngsten "schockierenden Bilder" um "Verständnis, dass wir gerade etwas Zeit brauchen, um über alles zu beraten und zu schauen, was die Situation für Schalke 04 bedeutet".

Dimitrios Grammozis versuchte, den Blick auf sein Kerngeschäft zu richten. Was die Mannschaft und ihn betreffe, wolle man "zusehen, dass wir uns aufs Sportliche konzentrieren", sagte der Trainer.

Palsson hat "Belastungstests bestanden"

Grammozis berichtete, dass der zuletzt wegen Oberschenkelproblemen ausgefallene Victor Palsson die "Belastungstests bestanden" habe. Der Sechser ist damit wieder ein Kandidat für den Kader, ob er sofort seinen Platz vor der Abwehr zurückerhält, ist nach Florian Flicks gutem Auftritt gegen den SC Paderborn, als er das Tor zum 2:0-Endstand bravourös vorbereitete, allerdings offen. Der Trainer sprach von einer "Kopfschmerzentscheidung", die er zu treffen habe, und ergänzte: "Ich bin froh, in dieser Situation zu sein."

Derweil dürfte Darko Churlinov erneut auf der rechten Außenbahn zum Zuge kommen. Er löste das dortige Personalproblem gegen Paderborn außerordentlich gut (kicker-Note 2, Spieler des Spiels), allerdings erwartet Grammozis von dem etatmäßigen Offensivspieler auf der Position nun auch "Konstanz", ehe man ihn als aktuelle Idealbesetzung bezeichnen könne.