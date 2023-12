Grammozis und das Streicheln des Gemüts aller

Im Hinrundenfinale steht für die Roten Teufel das Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig auf der Agenda. Drei Profis können definitiv nicht mitwirken, hinter zwei Protagonisten drohen Fragezeichen.

Nach 16 absolvierten Spieltagen kann nun wirklich niemand mehr behaupten, die Tabelle der 2. Liga würde schwindeln. Und so darf man getrost davon ausgehen, dass der 1. FC Kaiserslautern sich den 15. Rang, auf dem er gerade notiert ist, redlich verdient hat. Es könnte gar noch schlimmer kommen: Verlieren die Roten Teufel am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE bei kicker) bei Eintracht Braunschweig mit mehr als einem Tor Unterschied und punktet Hansa Rostock am Freitagabend beim SC Paderborn auch nur einfach, zieht dies Relegationsrang 16 nach sich. Anspruch und Wirklichkeit würden so weit auseinanderklaffen wie der Grand Canyon.

Umso mehr stellt sich die Frage, ob allen Profis der Ernst der Situation bewusst ist. "Wenn ich sehe, wie die Jungs arbeiten: zu hundert Prozent. Das ist meine volle Überzeugung", sagt Dimitrios Grammozis vor seinem ersten Auswärtsspiel als Cheftrainer des FCK, "es sieht nicht so aus, als ob jemand die Lage unterschätzt, weder in der Mannschaft noch im Verein."

Ansehnliche Ballpassagen mit geringem Effekt

Fünfmal in Folge hat das Pfälzer Ensemble in der Liga verloren, in den zurückliegenden sieben Spielen einen kümmerlichen Zähler ergattert. Die Ausbeute lässt sich nicht beschönigen, obgleich der inklusive des gewonnenen Pokal-Achtelfinales gegen Nürnberg seit zwei Spielen amtierende Grammozis betont, auch beim 1:2 gegen die Berliner Hertha am vorigen Samstag "viel Gutes" gesehen zu haben. Vor allem defensiv. Die Struktur, sagt er, habe gestimmt, "wir haben sehr wenig zugelassen". Im Spiel nach vorne erfreute er sich an "schönen Ballpassagen", die aufgrund falscher Entscheidungen im letzten Angriffsdrittel jedoch verpufft seien.

Ein Sieg würde uns die Weihnachtstage gemütlicher bestreiten lassen. Dimitrios Grammozis

Grammozis hatte bislang kaum Zeit, bei seinen Umbaumaßnahmen in die Tiefe zu gehen. Er wird froh sein, wenn der letzte Pfiff des Jahres ertönt und die Hinrunde vorüber ist. Zählbares aus Braunschweig mit zurück in die Pfalz zu transportieren, würde das Gemüt aller streicheln. "Wir wissen, dass ein Sieg uns die Weihnachtstage gemütlicher bestreiten lässt", sagt Grammozis, "wir sind sensibilisiert und wissen schon, dass wir Punkte gut gebrauchen können."

Hoffen auf Ache und Toure

Auch das Personal betreffend treten dem Kaiserslauterer Cheftrainer Sorgenfältchen auf die Stirn. Rechtsverteidiger Jean Zimmer fehlt wegen eines Muskelfaserrisses, Mittelfeldabräumer Afeez Aremu ob einer Roten Karte. Flügelflitzer Aaron Opoku weilt, am Knie lädiert, noch immer in der Reha. Hinzu gesellen sich Fragezeichen hinter zwei ungemein wichtigen Akteuren: Ragnar Ache und Almamy Toure.

Podcast Können Sie sich nicht entscheiden, Herr Kovac? Wie kommt der VfL Wolfsburg aus seiner Krise? Und: Abschied von der Champions-League-Gruppenphase, ein neuer Mittelfeldspieler für Frankfurt und das Bayern-Lazarett. alle Folgen

Beide beklagen Probleme in der Wade. Beide absolvierten Teile des Mannschaftstrainings. Bei beiden aber ist ein Einsatz am Sonntag ungewiss. "Sie sind auf einem guten Wege", sagt Grammozis, "was sie gemacht haben, konnten sie schmerzfrei tun - ich hoffe, dass sie weiter stabil bleiben, um dann auch eine Option zu sein." Für volle 90 Minuten dürfte die Fitness vermutlich nicht genügen. Fielen beide aus, träfe dies den FCK ins Mark. Ohne Ache flößt die Elf aus der Pfalz dem Kontrahenten viel weniger Ehrfurcht ein, Toure hat die Deckung im ersten Abschnitt gegen die Hertha deutlich gefestigt.

Ab Montag wird der Kader durchleuchtet

Ihren Gastgeber erwischen die Roten Teufel in einem für sie ungünstigen Augenblick. Unter dem neuen Trainer Daniel Scherning glückte mit dem 3:1 in Wehen Wiesbaden jüngst der zweite von drei Saisonsiegen. Schlägt die Eintracht den FCK, hat sie wieder Tuchfühlung zum rettenden Gestade. "Sie haben den Umschwung geschafft, sind in Wiesbaden trotz Rückstandes zurückgekommen. Das zeigt, dass die Mannschaft lebt", sagt Grammozis. Dass außer dem verletzten Anthony Ujah mit dem gelbgesperrten Fabio Kaufmann ein weiteres offensives Schwergewicht der Eintracht fehlt, könne auch einen Jetzt-erst-recht-Effekt haben. "Manchmal löst das etwas in einer Mannschaft aus", sinnt Grammozis und empfiehlt: "Wir müssen bei uns bleiben."

Nach dem Schlusspfiff beginnt für die Profis des FCK sofort der Urlaub. Dimitrios Grammozis wird mit Geschäftsführer Thomas Hengen und dem Technischen Direktor Enis Hajri Anfang der Woche zu Tische sitzen, um "die personelle Situation zu durchleuchten". Dass es keine Veränderungen geben wird, ist kaum anzunehmen.