Grammozis über Glückshormone, Bülters Rückkehr und die Hinrunde

Nach 17 Spieltagen befindet sich der FC Schalke 04 auf Tuchfühlung mit Relegationsrang 3. Zum Rückrunden-Auftakt - der gleichzeitig der Jahresausklang ist - geht es für das Team des freigetesteten Dimitrios Grammozis nun zum Dritten Hamburger SV. Für den S04-Trainer, der früher selbst für den HSV kickte, ein "absolutes Highlight".

Seit Donnerstag kann Dimitrios Grammozis endlich wieder das tun, was er am liebsten macht: Auf dem Platz stehen, als Trainer mit seinen Spielern arbeiten, coachen. Nachdem der Schalker Chefcoach aufgrund einer Corona-Infektion zwei Spiele aus der häuslichen Isolation verfolgen musste - und dabei eine Niederlage bei St. Pauli (1:2) und einen Sieg über Nürnberg (4:1) von seinem Team sah - ist er inzwischen freigetestet und somit bereit für den Jahresabschluss beim Hamburger SV am Samstag.

"Samstagabend beim HSV - das ist für uns ein absolutes Highlight"

"Als ich wieder auf dem Platz war, sind bei mir Glückshormone geflossen", verriet Grammozis am Freitag, bevor er auf die durchaus anspruchsvolle Aufgabe beim HSV blickte, der die Hinrunde am vergangenen Wochenende punktgleich mit den Schalkern (29 Punkte, Rang vier) auf dem Relegationsplatz 3 beendete: "Samstagabend beim HSV - das ist für uns ein absolutes Highlight. Wir freuen uns darauf, das merkt man bei den Spielern. Die Jungs waren in dieser Woche gallig, sie haben den Rückenwind aus dem Nürnberg-Spiel mitgenommen. Wir fahren dorthin, um ein tolles Spiel abzuliefern und wollen einen guten Jahresabschluss erreichen." Der Atmosphäre bei der für Montag angekündigten Halbjahres-Analyse der Schalker Verantwortlichen wäre das garantiert zuträglich.

Bülter ist eine Option

Personell kann Grammozis auf die Mannschaft zurückgreifen, die zuletzt in seiner Abwesenheit mit 4:1 gegen Nürnberg gewann. Weiterhin fehlen werden die Routiniers Michael Langer, Dominik Drexler, Simon Terodde und Danny Latza. Auch Ersatzkeeper Ralf Fährmann ist noch nicht bereit für den Kader, auch wenn er in dieser Woche Fortschritte im Training machte. Dafür ist Marius Bülter wieder eine Option für den Angriff. "Marius konnte sein Programm von Tag zu Tag steigern und hat am Donnerstag Vollgas gegeben. Da war alles top", sagte Grammozis, der sich freute, "dass wir ihn mitnehmen können."

Grammozis wünscht sich "noch mehr Mut"

Gegen den naturgemäß schwer einzuschätzenden Hamburger SV, für den Grammozis zwischen 1998 und 2000 als Spieler aktiv war, erwartet der Schalker Trainer eine ähnlich starke Vorstellung wie gegen Nürnberg von seiner Elf: "Defensive Zweikampfstärke, Kompaktheit, aggressives Anlaufen" - das seien die Schlüssel, um auch den HSV zu kontrollieren. Offensiv wünscht er sich "noch mehr Mut" und den Willen, selbst Akzente zu setzen. "Unter der Woche haben die Jungs das mit viel Lust und Laune im Training gezeigt. Ich hoffe, dass wir das auch am Samstag auf den Platz bekommen."

Mit dem bisherigen Abschneiden in dieser Saison zeigte sich der Schalker Trainer unterdessen einverstanden. Angesichts der Umstände - dem "großen Umbruch" nach dem "bitteren Abstieg" - habe man die erste Hürde genommen, indem man am Ende der Hinrunde in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen sei. "Dass bedeutet allerdings nicht, dass wir zufrieden sind und uns zurücklehnen", sagte Grammozis. "Wir müssen uns einigen Bereichen steigern. Aber das ist normal, wenn eine Mannschaft neu zusammenkommt." Er sei zu 100 Prozent überzeugt davon, "dass wir uns in der Rückrunde steigern und dass da die Automatismen besser greifen werden".

Im Hinspiel gegen den HSV kassierte S04 übrigens Ende Juli eine 1:3-Heimniederlage. Am Samstag gibt es die Gelegenheit, den Worten des Trainers Taten folgen zu lassen.