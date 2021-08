Grammozis: "Simon braucht das Geräusch des Netzes"

Dass Schalke 04 nach fünf Spielen bei sieben Punkten steht, haben die Königsblauen vor allem Torjäger Simon Terodde (33) zu verdanken.

Fünftes Saisonspiel, sechster Treffer, davon bereits zwei Doppelpacks, dazu zwei Torvorlagen: Simon Terodde reißt die Leute auf Schalke mit. Auch Trainer Dimitrios Grammozis, der dank des 3:1-Sieges gegen Fortuna Düsseldorf bis zum nächsten Spiel in Paderborn in zwei Wochen nun in Ruhe weiterarbeiten darf.

Der kicker berichtete bereits vor fast drei Wochen, dass die Abteilung Attacke bei den Königsblauen endlich wieder funktioniert, das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf lieferte nun den allerbesten Beweis. Besonders im Mittelpunkt war erneut Terodde - mit seiner Vorlage zum 1:0 von Marius Bülter, vor allem aber mit seinen beiden Toren in der zweiten Hälfte.

Er ist mit ganzem Herzen dabei, schon seit dem ersten Gespräch. Dimitrios Grammozis

"Man sieht, dass er sich sehr wohlfühlt auf Schalke", sagte Grammozis nach dem 3:1. "Er ist mit ganzem Herzen dabei, schon seit dem ersten Gespräch, das ich vor seiner Verpflichtung mit ihm hatte." Terodde "arbeitet sehr hart, auch an vermeintlich einfachen Dingen".

Grammozis kennt das Verlangen seines Angreifers: "Simon braucht das Geräusch des Netzes." Wenn der 33-Jährige hört, wie der Ball im Tor einschlägt, berauscht ihn das immer wieder aufs Neue.

Nach Regensburg hat es mächtig "gescheppert"

Nach fünf Spieltagen hat der Strafraumstürmer schon sechs Treffer erzielt, darunter zwei Doppelpacks. Nur gegen Erzgebirge Aue (1:1) traf er nicht, bereitete damals aber zumindest das Tor vor. Speziell gegen Düsseldorf hat Terodde die Stimmung auf Schalke merklich aufgehellt - bei den begeisterten Fans im mit 25.000 Besuchern ausverkauften Stadion, vor allem aber bei Grammozis.

Die überzeugende Leistung des Teams, in dem es nach dem 1:4 in Regensburg laut Sportdirektor Rouven Schröder mächtig "gescheppert" hatte, sorgt dafür, dass der Trainer in den zwei Wochen bis zum nächsten Ligaspiel in Paderborn nun in Ruhe mit der Mannschaft weiterarbeiten darf. Im Fokus dabei: "Fitness und Abläufe", sagt Grammozis.