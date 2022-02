Grammozis sieht bei Ranftl "noch Steigerungspotenzial"

Vindheim und Aydin fallen aus, trotzdem erhält Ranftl für das Spiel des FC Schalke in Düsseldorf keine Stammplatzgarantie. Trainer Grammozis begründete das am Freitag, derweil machte er Bülter und Thiaw Hoffnung auf einen Startelfeinsatz.

Mehmet Aydin wird noch länger ausfallen, Andreas Vindheim kann mindestens im Spiel des FC Schalke am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht mitwirken. Seine Wade bereitet Probleme. "Der Muskel muss sich erst einmal erholen", sagt Trainer Dimitrios Grammozis.

Reinhold Ranftl ist damit der einzig verbliebene mutmaßliche Fachmann für die rechte Außenbahn, was aber nicht heißt, dass er am Sonntag auch aufgestellt wird. Eine Stammplatzgarantie gibt ihm Grammozis nicht. Der Trainer sagt, Ranftl sei nur "eine Option".

Grammozis: "Er weiß genau wie wir, dass er das noch besser kann"

Das ist keine Überraschung, schließlich wusste Ranftl in der bisherigen Saison kaum zu überzeugen (kicker-Durchschnittsnote 4,05). "Er weiß genau wie wir, dass er das noch besser kann", sagte Grammozis am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei der Fortuna. "Es gibt noch Steigerungspotenzial."

"Der Druck hat hier noch mal ein anderes Level"

Nun wird aus Ranftl vermutlich kein Thomas Ouwejan, der auf der linken Außenbahn häufig den Unterschied macht (drei Tore, sieben Vorlagen). Der Österreicher muss sich offensiv aber zumindest mehr trauen und defensiv sicherer agieren. Womit er vor allem Schwierigkeiten hat, ist die Erwartungshaltung, der man grundsätzlich als Angestellter des FC Schalke 04 ausgesetzt ist. "Der Druck hat hier noch mal ein anderes Level", sagt Grammozis. Ranftl selbst hatte vor wenigen Wochen offen zugegeben, dass er das möglicherweise etwas unterschätzt habe.

Grammozis nahm Ranftl am Freitag aber auch deutlich in Schutz. Es gebe nun einmal Spieler, "die etwas mehr Zeit brauchen". Die wolle man Ranftl geben, andererseits wird dieser Ansatz von Personalengpässen wie aktuell natürlich konterkariert. "Reinhold hat Qualität, sonst hätten wir ihn im Sommer nicht geholt", betonte Grammozis. "Wir haben ihn auf keinen Fall abgeschrieben, sondern sind grundsätzlich überzeugt von ihm." Ranftl kam im Sommer aus Linz, sein Vertrag gilt bis 2024.

Als Alternative für die rechte Außenbahn bieten sich Henning Matriciani, Malick Thiaw und Darko Churlinov an. Matriciani und Thiaw wären die defensivere Lösung, Churlinov die offensivere.

Thiaws Eigenwerbung

Bei Thiaw ist zudem denkbar, dass er seinen Platz in der Dreierkette zurückerhält. Ebenso wie Marius Bülter im Sturm betrieb er zuletzt gegen Jahn Regensburg, als Schalke aus einem 0:1 noch ein 2:1 machte, nach seiner Einwechslung beste Eigenwerbung. Der eine, Bülter, legte beide Tore auf, der andere, Thiaw, erzielte das Siegtor. Grammozis deutete am Freitag an, gegen Düsseldorf eventuell zu "honorieren", wenn sich Spieler derart "anbieten".