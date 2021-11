Grammozis: "Schwellung muss erst noch etwas abklingen"

Laut Schalke 04 wird Simon Terodde "bis auf Weiteres" ausfallen. Nach dem 5:2 gegen Sandhausen sprach Trainer Dimitrios Grammozis etwas ausführlicher über die Muskelverletzung des Top-Torjägers.

Wenige Minuten vor dem Anpfiff nahm Simon Terodde am Samstag auf dem Arena-Rasen eine Collage von Sportvorstand Peter Knäbel in Empfang - eine Ehrung anlässlich des Zweitliga-Torrekords, den Terodde mit seinem 154. Zweitligatreffer eine Woche zuvor beim 1:1 in Bremen aufgestellt hatte. Der Stürmer nahm das Präsent in ziviler Kleidung in Empfang, das anschließende Spiel gegen den SV Sandhausen (5:2) musste er von der Tribüne aus verfolgen.

Einsätze bis Weihnachten fraglich

Wird Schalkes Top-Torjäger (12 Saisontore) nun auch die restlichen drei Spiele bis Weihnachten gegen den FC St. Pauli, den 1. FC Nürnberg und den Hamburger SV verpassen? Die Prognose, die der FC Schalke am Samstag traf, klingt nicht nach Kurzfristigkeit: "bis auf Weiteres".

Nach dem Spiel gegen den SVS sprach Trainer Dimitrios Grammozis etwas ausführlicher über die Verletzung des Angreifers. Demnach habe sich Terodde in Bremen eine Prellung zugezogen und beim Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Sandhausen noch einen letzten Versuch unternommen, um dabei nach wenigen Minuten festzustellen, dass die Mühe vergeblich ist.

Grammozis hofft auf "mehr Gewissheit in den nächsten Tagen"

Mit Verweis auf die Prellung als Basis allen Übels erklärte Grammozis: "Die Flüssigkeit, dieses Hämatom, ist ein bisschen nach unten gewandert und hat sich dann zusammen mit der Verletzung an dieser Stelle gebildet. Man konnte bislang nicht richtig etwas erkennen, weil der ganze Bereich geschwollen ist. Die Schwellung muss erst etwas abklingen, damit wir da in den Muskel reinschauen können." Der Trainer hofft auf "mehr Gewissheit in den nächsten Tagen".

