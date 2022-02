Grammozis sauer: "Ich kann so eine Leistung nicht tolerieren"

Überhaupt nicht einverstanden war Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis mit dem Auftritt seiner Elf beim 1:2 in Düsseldorf. Der Coach fand nach Abpfiff deutliche Worte.

"Pomadig", "nicht frisch" im Kopf, "wir dachten, das geht hier von alleine", beschrieb ein angesäuerter Schalker Trainer Dimitrios Grammozis den Auftritt seiner Elf beim 1:2 in Düsseldorf am "Sky"-Mikrofon. Sein Team sei von "der ersten Sekunde nicht im Spiel" gewesen: "Wir waren heute sehr, sehr schlecht."

Art und Weise überrascht Grammozis

Schwer zu erklären war für den Trainer, warum sein Team gerade in Abschnitt eins erneut - wie zuletzt gegen Regensburg (2:1) - keine gute Leistung zeigte. Mit dieser Art und Weise habe Grammozis nicht gerechnet, denn er habe seinem Team unter der Woche eindringlich erklärt, dass man gegen den Jahn gerade noch einmal "von der Schippe gesprungen war", aber auch davor gewarnt, dass das nicht jede Woche klappen wird.

Gegen Düsseldorf klappte es nicht. Trotz Pausenführung verspielte eine in Hälfte zwei auch defensiv wacklige Schalker Mannschaft den Vorsprung und stand am Ende zum ersten Mal nach fünf Spielen wieder mit leeren Händen da. Sportdirektor Rouven Schröder hätte sich in der Pause "gewünscht, dass die Truppe für sich selber sagt, okay, die erste Halbzeit war nicht gut" und eine Reaktion erwartet - sie blieb aus.

Thiaws Selbsterkenntnis

Zumindest nach dem Spiel reifte bei den Spielern die Erkenntnis, dass "keiner wirklich seine Leistung" gebracht hat, wie Malick Thiaw erklärte. Da müsse man sich selbst hinterfragen und "schnell aufrütteln", führte der Abwehrspieler weiter aus.

Dass dieser Leistungsabfall Konsequenzen haben wird, daraus machte Grammozis direkt nach Spielende keinen Hehl: "Ich kann so eine Leistung nicht tolerieren, weil die war heute unterirdisch." Trotzdem gehe es darum, "eine gute Mischung" zu finden, denn am Freitag (18.30 Uhr) steht schon das nächste Spiel gegen Paderborn an.