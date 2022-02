Grammozis' Plan mit Bülter misslingt

Rechtsverteidiger statt Stürmer: Überraschend wurde Marius Bülter gegen Fortuna Düsseldorf auf der Außenbahn eingesetzt - der Plan misslang. Warum Reinhold Ranftl nicht einmal im Kader stand, erklärte Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis nach dem 1:2-Rückschlag im Aufstiegskampf.

Reinhold Ranftl ist nach den Ausfällen der verletzten Profis Mehmet Aydin (Oberschenkel) und Andreas Vindheim (Wade) aktuell der einzig verbliebene mutmaßliche Fachmann für die rechte Außenbahn, gegen Fortuna Düsseldorf schaffte er es aber nicht einmal ins Aufgebot. Nicht, weil er ebenfalls verletzt oder zumindest angeschlagen gewesen wäre. Der Österreicher, der im Sommer aus Linz kam und einen bis 2024 gültigen Vertrag unterschrieben hat, verkraftet vielmehr die mentale Belastung nicht so, wie es nötig wäre.

Dimitrios Grammozis erklärte im Rahmen des Auswärtsspiels bei Fortuna Düsseldorf, dass es in den vergangenen Tagen ein langes Gespräch zwischen ihm und Ranftl gegeben habe. Danach hätten beide gemeinsam entschieden, dass Ranftl trotz aller Not gegen Düsseldorf nicht zum Kader zählen würde. Grammozis: "Wir sind der Meinung, dass es das Beste ist. Er soll erst einmal den Kopf frei kriegen, dann greift er ab Montag wieder an."

Unter Berücksichtigung der mentalen Überforderung Ranftls gibt es an Grammozis' Entscheidung nichts zu kritisieren, fragwürdig war jedoch der Lösungsansatz des Trainers, der im Zuge des Verzichts auf Ranftl nicht am System herumschraubte, sondern bei der 3-5-2-Grundordnung blieb. Anstelle von Ranftl spielte - Achtung - Marius Bülter.

Marius hätte uns bei der Spieleröffnung mehr geben können. Grammozis über Bülter

Auch wenn sich dieser mit seinen beiden Vorlagen gegen Regensburg für einen Einsatz in Düsseldorf empfohlen hatte, muss man erst einmal darauf kommen, den zweitbesten Torjäger (6) des Teams als Rechtsverteidiger einzusetzen, zumal Henning Matriciani, Malick Thiaw und Darko Churlinov durchaus Notlösungen für die frei gewordene Stelle gewesen wären. Ein Grund nach Ansicht des Trainers: "Marius hätte uns bei der Spieleröffnung mehr geben können."

Es wäre nicht fair, dem Coach allein die Niederlage anzukreiden, dafür war die Leistung des Teams in allen Mannschaftsteilen schlicht zu unterirdisch. Allerdings ging Grammozis' bemerkenswerter Plan mit Bülter (kicker-Note 5) überhaupt nicht auf, auch auf eine Korrektur im Verlauf der Partie verzichtete der Trainer - Bülter spielte durch.

Grammozis' Personalentscheidungen sind seit mehreren Wochen mutig, bislang wurde der Trainer dafür belohnt, allen voran in Aue (5:0) und gegen Regensburg (2:1 nach 0:1). Gegen Düsseldorf hat er es mit seinem Einfallsreichtum aber etwas übertrieben.