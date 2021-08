Grammozis mit "Fingerspitzengefühl": Flick und Co. sollen Pausen kriegen

Zwei Pflichtspiele in Folge hat Schalke 04 jetzt gewonnen. Wie es für Trainer Dimitrios Grammozis und seine Mannschaft weitergeht, zeichnet sich aber erst so langsam ab.

Dimitrios Grammozis weiß "auf jeden Fall", was am Freitagabend gegen Aue (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf ihn und den FC Schalke 04 zukommt. "Kurze Abstände, zweite Bälle, zielstrebiges Spiel Richtung Tor" - rundum: "Eine Mannschaft, die einem Gegner viel abverlangt." Und eine Mannschaft, die dafür eigentlich gar nicht so viel vom Ball braucht.

"Wir wollen den Ballbesitz verbessern, unser Spiel mit Ball, das hab' ich schon betont und ist ein wichtiger Faktor für uns", beantwortete der Coach der Königsblauen die immer gleiche Frage nach dem Ballbesitz, mit dem auch Schalke bisher eher wenig anfangen konnte. Beim 1:3 gegen Hamburg waren es 27 Prozent gewesen, selbst beim 3:0 in Kiel nur 37 Prozent.

Generalprobe in Villingen - Grammozis pocht auf Geduld

Der 4:1-Sieg im Pokal gegen das unterklassige Villingen, als Neuzugang Rodrigo Zalazar sein erstes Tor schoss, stellte da mit 68 Prozent pro S04 vielleicht so etwas wie eine Generalprobe dar - gegen Aue will Grammozis jedenfalls mehr Geduld und mehr Verlagerungen sehen.

Der Deutsch-Grieche freut sich auf ein "Fußballfest", weil in Gelsenkirchen rund 20.000 Zuschauer zugelassen sein werden. "Wir wollen diese Energie wieder mitnehmen und daraus versuchen, unser Spiel aufzuziehen", sagt der 43-Jährige. Aber wie sehr werden die Schalker daran teilnehmen - und vor allem: Wer nimmt teil?

Malick Thiaw sei laut Grammozis nach seinem Bluterguss im Oberschenkel wieder eine Option, Matthew Hoppe fällt dagegen mit Magen-Darm-Problemen aus. Doch es betrifft auch Spieler, die noch nicht an ihre vielversprechenden Leistungen gegen Ende der Vorsaison anknüpfen konnten, Florian Flick etwa.

Chancen für junge Spieler: Grammozis mahnt

Für den Trainer geht es dabei um "Fingerspitzengefühl", wann man diesen Spielern - er zählte auch Mehmet Aydin, Kerim Calhanoglu und Blendi Idrizi auf - eine Pause gibt. "Das sind Jungs, die von 0 auf 100 reingeschmissen wurden, aber noch immer in ihrer Entwicklung stehen." Man könne laut Grammozis nicht sagen, dass man jungen Spielern eine Chance gibt - und gleichzeitig sagen: "Es muss immer perfekt sein".

Ebenfalls noch nicht perfekt spielte in der Schalker Dreierkette der bereits 24-jährige Dries Wouters. Doch Grammozis findet, "dass Dries uns mit dem Ball viel Qualität gegeben hat, weil er Räume aufzieht und mit rechts und links ein gutes Passspiel hat".

Wahrscheinlich darf Wouters sein Können auch am Freitag gegen Aue unter Beweis stellen, wirklich einpendeln wird sich auf Schalke aber auch dann noch nicht alles in einem "besonderen Sommer". Daraus macht Grammozis auch keinen Hehl: "Es könnte noch Bewegung reinkommen in die eine oder andere Personalie."