Grammozis: Keine Panik, aber die Tabelle im Blick

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am Samstag die Berliner Hertha. Im Unterschied zum Cup-Wettbewerb sind die Aussichten im Liga-Alltag nicht rosarot. Eine Nachricht aus der Personalabteilung stimmt den Anhang froh.

Als der 1. FC Kaiserslautern Ende Oktober den 1. FC Köln in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 3:2 bezwang, herrschte am Betzenberg große Euphorie. Nur ein paar Tage später gab die SpVgg Greuther Fürth den Stimmungskiller. Die Franken siegten in der Pfalz mit 2:0. Ein Spannungsabfall war bei den Roten Teufeln unverkennbar. Nun bezwang die Elf des seit Neuestem amtierenden Cheftrainers Dimitrios Grammozis den 1. FC Nürnberg im Pokal 2:0. Viertelfinale, zusätzlich gut 1,7 Millionen Euro auf dem Konto. Jubel, Trubel, Heiterkeit.

Dummerweise trifft der FCK am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) auf die Berliner Hertha, und wenn er sich eines in diesen Tagen nicht erlauben sollte, dann ist es, das Hauptaugenmerk vom Zweitliga-Alltag abzuwenden.

Vor dem letzten Heimspiel des Jahres rangiert das Fußball-Ensemble aus der Pfalz auf Tabellenposition 13, mit nur mehr zwei Zählern Vorsprung auf Relegationsplatz 16, den aktuell der FC Schalke 04 innehat.

Will der immer noch in der Kennenlernphase befindliche Grammozis in der Winterpause in Ruhe mit seinen Mannen arbeiten, sollte in den verbleibenden beiden Partien etwas Zählbares verbucht werden; gegen die Hertha und am 17. Dezember in Braunschweig. "Man muss jetzt nicht in Panik verfallen, aber trotzdem die Tabelle sehen", sagt Grammozis, "wir wissen, dass wir in einer Situation sind, in der wir Stabilität brauchen, auch was die Punkte angeht."

Körper erschöpft, Geist müde?

Der Kaiserslauterer Gast aus der bundesdeutschen Kapitale, mit 21 Punkten Achter des Klassements, bestreitet den 16. Spieltag der Saison ebenfalls mit dem Hochgefühl eines Pokalerfolges. Allerdings auch mit entsprechender Erschöpfung. Hertha musste einen Tag nach dem FCK 120 Minuten "brummen" und ein Elfmeterschießen überstehen. Körper und Psyche haben gleichermaßen gelitten. Trainer Pal Dardai kündigte aufgrund dessen großflächige Umbaumaßnahmen innerhalb der Startelf an.

Die Jungs dürfen alle drei Tage Fußball spielen. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Dimitrios Grammozis

Grammozis nimmt davon mit Blick auf seine eigene Formation Abstand. "Das Thema Überbelastung oder englische Wochen sollte man nicht zu hoch hängen", sagt der Fußball-Lehrer, "das sind alles Profis, Jungs, die tagtäglich auf einem sehr hohen Niveau trainieren. Dann sollte man so eine Woche auch mal aushalten können." Motto: Über mentale Müdigkeit gar nicht erst nachdenken, sondern das Positive sehen. "Die Jungs dürfen alle drei Tage Fußball spielen. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres."

Für die Fans des 1. FC Kaiserslautern gab es am Freitag kaum eine bessere Kunde als jene, dass Ragnar Ache gegen die Hertha zur Verfügung stehen wird. Nach wochenlanger Zwangspause gegen Nürnberg in der 64. Minute aufs Feld gekommen, hernach Aufputscher und Torschütze in Personalunion, humpelte er noch vor dem Ende der Partie wieder zur Auswechselbank.

Niehues und Opoku fehlen

Auch Grammozis fuhr der Schrecken in die Glieder. Mittlerweile ist er wieder entspannt. Der Mittelstürmer absolviert am Freitag das Mannschaftstraining. Die Probleme in der Wadenmuskulatur sind überstanden. "Es ist nichts Strukturelles, wir können auf ihn zurückgreifen", sagt Grammozis. Eine halbe Stunde, "vielleicht ein bisschen mehr", sollte Ache im Tank haben, glaubt Grammozis.

Verzichten muss er wie schon gegen Nürnberg auf Julian Niehues. Den 22-Jährigen plagt ein Magen-Darm-Infekt. Es geht ihm besser, zur Mannschaft stößt er allerdings noch nicht. Eine Vorsichtsmaßnahme. Der Einsatz am Samstag ist ausgeschlossen. "Es macht keinen Sinn, von null auf hundert und von daheim aus dem Bett direkt auf den Rasen zu marschieren", sagt Grammozis.

Für Aaron Opoku dürfte das Fußballjahr beendet sein. Im Heimspiel gegen Fürth musste er ausgetauscht werden, er hatte einen Schlag aufs Knie erhalten. Der damalige Trainer Dirk Schuster bemerkte ein paar Tage später, die Verletzung sei deshalb knifflig, da es sich um eine Stelle handle, die dem Flügelstürmer schon öfter Kummer bereitet habe. Seitdem befindet Opoku sich in der Reha.

Auch Grammozis machte nun keine genaue Angabe, um welche Art der Blessur es sich eigentlich handelt. Er beteuerte, in der Kürze der Zeit noch keine Möglichkeit gehabt zu haben, sich ausführlich mit seinem Schützling zu unterhalten. "Detailliert kann ich dazu nichts sagen."