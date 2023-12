Grammozis ist ein Kandidat beim FCK

Nachdem die präferierte Wunschlösung Michael Wimmer nicht zum FCK kommt, führen die Verantwortlichen der Roten Teufel Gespräche mit Dimitrios Grammozis. Der Deutsche-Grieche hatte kurioserweise schon 2019 Dirk Schuster in Darmstadt beerbt. Folgt nun die Wiederholung in der Pfalz? Der ehemalige Profi und Teamkollege von Lauterns Sportchef Thomas Hengen ist in der engeren Auswahl.