Grammozis: "Ich sehe Jungs, die bereit sind, alles zu geben"

Aufgrund der Niederlage in Elversberg steht der 1. FC Kaiserslautern erneut unter großem Druck. Nach Geschäftsführer Hengen fordert auch Cheftrainer Grammozis "ein anderes Gesicht".

Will nichts schönreden an der Situation des FCK: Trainer Dimitrios Grammozis. IMAGO/Eibner

Dimitrios Grammozis und Lukas Kwasniok haben gemeinsam das Studium zum Fußball-Lehrer absolviert. Sie kennen sich gut. Als Trainer des FC Schalke 04 konnte Grammozis die Elf seines für den SC Paderborn tätigen Kollegen in der Saison 2021/22 zweimal schlagen, mit 1:0 und 2:0. Ob dies als gutes Omen genügt, um den heuer von Grammozis instruierten 1. FC Kaiserslautern im Duell mit den Ostwestfalen am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! auf kicker.de) auf das Schild des Favoriten zu hieven, ist freilich zu bezweifeln.

Der Trend spricht eher für den Gast, der jahresübergreifend aus den vergangenen sechs Spielen vier Siege verbuchte und nur einmal verlor. Derweil plumpsten die Roten Teufel nach einem Mini-Hoch mit dem Erfolg gegen Schalke 04 und dem Pokaltriumph in Berlin wieder in ein Loch. Das 1:2 in Elversberg verdeutlichte, wie tief der FCK im Abstiegsmorast watet. Nach 20 absolvierten Spieltagen lügt die Tabelle gewiss nicht mehr, und sie weist die Grammozis-Schützlinge als 15. aus, mit nur einem Zähler Vorsprung auf die dahinter platzierten Teams aus Rostock und Braunschweig.

Mehr Biss bei Flutlicht

Wurden die Partien gegen Schalke und Hertha vor prachtvollen Kulissen ausgetragen, zudem abends unter Flutlicht, und boten die Namen der Gegner einen großen Anreiz, so fehlte dem FCK in Elversberg erkennbar der allerletzte Biss. Anscheinend, sann Dimitrios Grammozis nun anlässlich der Spieltagspressekonferenz vor dem Duell mit dem SCP, könne seine Elf "einen Ticken mehr Energie" generieren, wenn es erst mal dunkel sei. Erklären kann der Cheftrainer sich dies nicht. Ebenso vermag er nicht zu sagen, ob dies bewusst oder unbewusst geschehe. Rückblickend auf die Niederlage in Elversberg möchte Grammozis seinen Mannen den Siegeswillen nicht absprechen, er betont allerdings, dass es "grundsätzlich" gelte, "ein anderes Gesicht" zu zeigen.

Geschäftsführer Thomas Hengen hatte kurz nach dem Abpfiff schon ein anderes "Mindset" gefordert. "Es ist sein gutes Recht und wichtig, dass er seine Meinung kundtut und immer wieder sensibilisiert", sagt Grammozis, "wir reden nichts schön und sind einer Meinung, das ist das Allerwichtigste." In Elversberg sei seine Elf nicht zwingend genug gewesen, da suche man keine Ausreden. "Hier läuft keiner rum und sagt: Alles war super."

In unserer Situation sind Stabilität und Kontinuität wichtige Faktoren. Dimitrios Grammozis

Nach dem Spiel an der Kaiserlinde hatte Grammozis auf eine allzu strenge Elle der Bewertung verzichtet. Mittlerweile hat auch sein Sound sich etwas verändert. Die Art des Auftritts "darf nicht unser Weg sein", sagt der Trainer. Zweikampfhärte, Laufstärke, Intensität, das seien die Basics, wolle man in der Liga verbleiben. "Ich sehe Jungs, die bereit sind, alles zu geben", betont Grammozis, "sie sind sehr einsichtig." Was die Punkte Einsatz und Leidenschaft angeht, würden all jene, die sich am Samstag auf den Weg ins Fritz-Walter-Stadion machten, nicht enttäuscht werden.

Tiefstand beim Vorverkauf

34.277 Tickets sind bislang verkauft, so wenige wie in dieser Saison noch nie. Ein Effekt der vergangenen Woche? Des eventuell nicht ganz so klangvollen Gegnernamens? Des zwei Stunden zuvor stattfindenden Bundesliga-Schlagers zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München, den sich manch einer bei zu erwartendem Schmuddelwetter lieber anschaut und danach auf der Couch einfach das TV-Programm wechselt?

Julian Niehues hat seine Gelbsperre verbüßt und dürfte an die Seite von Filip Kaloc ins defensive Mittelfeld zurückkehren. Fehlen werden der erfolgreich am Kreuzband operierte Hendrick Zuck, Philipp Hercher (Hüftprobleme) und Ben Zolinski (Gürtelrose). Dass Dimitrios Grammozis die Rotationsmaschine anwirft, ist unwahrscheinlich. "In unserer Situation sind Stabilität und Kontinuität wichtige Faktoren", sagt er, "aber natürlich auch die Energie. Wir müssen eine gute Mischung finden." Es gebe Mannschaftsteile, in denen die einzelnen Spieler Vertrauen zueinander finden und die Abläufe sich perfektionieren müssten, sagt Grammozis. Eventuell fehlten dadurch die neuen Reize. Wechsle man zu viel, litten womöglich die Automatismen.

Ein Dilemma? Thomas Hengen wird genau hinschauen, wie Dimitrios Grammozis sich entscheidet - und ob es fruchtet.