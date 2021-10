Grammozis geht von Terodde-Einsatz aus

Simon Terodde hat in dieser Woche wegen einer Wadenprellung reduziert trainiert, Schalkes Trainer Grammozis geht aber von der Einsatzfähigkeit des Stürmers am Sonntag aus. Dries Wouters fällt aus.

Die Frage ist längst nicht mehr, ob Simon Terodde den Zweitliga-Torrekord von 153 Treffern knackt, sondern wann. Die Chance, dass es am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) passiert, steht gut. Der Stürmer konnte zwar in dieser Woche wegen einer Wadenprellung nur eingeschränkt trainieren, Coach Dimitrios Grammozis geht aber davon aus, dass Terodde einsatzfähig sein wird.

Nach zehn Toren in den bisherigen acht Saisonsspielen (Terodde war an zwölf der 13 Schalker Treffer direkt beteiligt) steht der Stürmer nur noch ein Törchen vor der aktuellen Bestmarke von Dieter Schatzschneider.

Theoretisch ist denkbar, dass 54.000 Zuschauer Zeuge des Rekords werden - so viele Menschen könnte der FC Schalke auf Grundlage modifizierter Corona-Verordnungen nun in die Arena lassen. Der Klub hatte bisher für das Spiel gegen Ingolstadt mit einer Kapazität von 25.000 Fans geplant und will sich beim weiteren Kartenverkauf an der Nachfrage orientieren.

Während Grammozis am Freitag auf der Pressekonferenz die Meldung des kicker bestätigte, wonach Kapitän Danny Latza auf seinem Weg zum Comeback einen Rückschlag in Form von muskulären Problemen erlitten hat, erklärte der Trainer, dass Dries Wouters wohl erst wieder nach der Bundesligapause zur Verfügung stehen wird.

Der Belgier war am Mittwoch umgeknickt, laut Grammozis handelt es sich um eine Bänder- und Kapselverletzung im Sprunggelenk. Als Ersatz steht Florian Flick bereit, auch Ko Itakura nannte der Coach als Option für das defensive Mittelfeld. Der angestammte Sechser Victor Palsson muss auch gegen Ingolstadt noch seine Rotsperre aus dem jüngsten Heimspiel gegen den KSC (1:2) absitzen.

Fraisl winkt dauerhafter Stammplatz

Nach drei Siegen aus den letzten vier Spielen sieht Grammozis seine Mannschaft auf einem guten Weg. Die Spieler "nehmen den Kampf an", zeigen bei Standards auf Basis einer "guten Körperhaltung" Stabilität sowie "ein gewisses Selbstverständnis im Spiel mit dem Ball". Der Trainer betont allerdings: "Das alles müssen wir in jedem Spiel bringen", und zwar über 90 Minuten.

Im Tor wird am Sonntag erneut nicht Ralf Fährmann stehen, sondern Martin Fraisl. Sollte der Österreicher eine ähnlich stabile Leistung wie bei seinem Debüt in Rostock zeigen (kicker-Note 2), sei laut Grammozis "die Wahrscheinlichkeit groß", dass Fraisl auch über die Bundesligapause hinaus Schalkes Nummer 1 ist.