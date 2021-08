Grammozis erklärt Systemumstellung und seine Auswechslungen

Schalke bot über weite Strecken eine gute Vorstellung gegen Aue. Doch ein spätes Gegentor sorgte für Frust - und die Umstellungen von Dimitrios Grammozis für Fragen.

"Wir sind eine zusammengewürfelte Mannschaft und brauchen einfach unsere Zeit", sagte Trainer Dimitrios Grammozis in der ARD nach dem ärgerlichen Remis gegen Erzgebirge Aue, blieb in seiner Analyse aber optimistisch: "Ich finde, dass man heute wieder deutliche Fortschritte gesehen hat."

Etwas überraschend hatte der Coach mit einem neuen System aufgewartet und die favorisierte Dreierkette einer Viererkette geopfert. "Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die mit hohen Bällen nach vorne agiert, und wollten daher nicht nur den Auer Spielaufbau stören, sondern auch im Zentrum einen guten Zugriff auf die zweiten Bälle haben", erklärte Grammozis gegenüber dem kicker. In der Vorbereitung auf die Partie habe sich das Team zwei Tage intensiv mit dem neuen System beschäftigt. Mit der Umsetzung sei er denn auch zufrieden gewesen.

Nach Zalazars Auswechslung wurde Aue stärker

Immerhin eine Stunde schien das Konzept aufzugehen, denn die Schalker dominierten die Partie, legten aber nicht nach, sodass nur der Treffer von Dominick Drexler zu Buche stand. In dieser Phase nahm Grammozis auch Wechsel vor, die der Nachfrage bedurften. Denn Rodrigo Zalazar war gegen Aue der aktivste Mann auf dem Platz, wurde zum Spieler des Spiels und musste nach 63 Minuten raus.

Er sei konditionell noch nicht bei 100 Prozent gewesen, begründet der Trainer und fügte an: "Ich hatte das Gefühl, dass Rodrigo mit zunehmender Dauer lieber den Ball in den Fuß haben wollte, anstatt die Räume zu suchen und in sie hineinzulaufen - wie noch in der ersten Hälfte."

Dagegen durfte Drexler fast bis zum Ende spielen, obwohl auch er ebenfalls noch Defizite in der Fitness, trotz Tor einen unglücklichen Tag erwischt hatte und zudem gelb-rot-gefährdet war. Doch für den Torschützen sprach laut Grammozis seine "hohe Ballsicherheit". Deshalb habe er sich entschieden, ihn so lange auf dem Feld zu lassen.