Grammozis erkennt zwei Fortschritte: "Wir sind für viele ein Highlight"

Am Freitag empfängt der FC Schalke 04 den Karlsruher SC. Trainer Dimitrios Grammozis über die Schlüssel zum Sieg - und die Schlüssel zum Wiederaufstieg.

Dimitrios Grammozis findet, dass die 2. Liga "besser geworden" ist, "auch die Qualität der Spiele". Der Schalker Trainer meint damit zum Beispiel weniger "lange Bälle", seltener das "Spiel auf den zweiten Ball". "Die gibt’s auch heute noch, klar, aber viele Mannschaften versuchen, spielerische Lösungen zu finden."

Vor drei Wochen gelang das seiner Mannschaft gegen Düsseldorf (3:1) ganz gut, vergangenen Sonntag in Paderborn (1:0) erkannte Grammozis aber auch andere Faktoren, die in "dieser 2. Liga" am Ende den Ausschlag geben können. "Ich würde das nicht immer nur auf die Ergebnisse reduzieren", sagt er. "Natürlich wissen wir, dass Ergebnisse wichtig sind. Aber für mich als Trainer ist es wichtiger, Fortschritte zu sehen; was die Jungs auf dem Platz abliefern."

Konkret nennt er zwei Fortschritte. Erstens: "Wenn man sich schon nur das letzte Spiel anschaut bei einem Gegner, der noch ungeschlagen war. Die Art und Weise, wie wir als Mannschaft verteidigt haben, wie wir versucht haben, jeden Zweikampf anzunehmen."

Hey, wir sind super drauf. Wir haben Rückenwind. Grammozis

Und zweitens: "Dass wir auch die Geduld haben müssen zu sagen: 'Okay, das Tor fällt vielleicht erst in der zweiten Halbzeit, vielleicht sogar erst in der 80. oder 88. Minute. Aber so lange versuchen wir, unsere Struktur möglichst aufrechtzuerhalten. Und man hat gesehen: wenn die Jungs diese Kompaktheit über weite Strecken des Spiels auch haben, dass wir dann nach vorne Möglichkeiten bekommen."

Ohnehin ist der Faktor Geduld ein "sehr wichtiger" bei Grammozis. "Vor allem, wenn man eine Mannschaft ist, die natürlich schon von vielen Teams als Highlight wahrgenommen wird - wenn man als Schalke 04 irgendwo hinkommt. Geduld ist auch eine Sache von Qualität."

Grammozis lobt den KSC und will, dass "die Post abgeht"

In Paderborn hatte Schalke diese Geduld und eben einen Torjäger wie Simon Terodde. "Ich finde, dass wir jetzt einen Punkt erreicht haben, wo die Jungs immer mehr Glaube an ihre Qualität, an unsere Spielweise entwickeln", so Grammozis. "Das gepaart mit Ergebnissen ist natürlich schön für den mentalen Bereich. Dass man dann in ein Spiel geht und sagt: 'Hey, wir sind super drauf. Wir haben Rückenwind.'"

Gegen Karlsruhe, das momentan mit einem Punkt weniger als Schalke auf Rang acht lauert, wird es "trotzdem kein Selbstläufer", wie Grammozis warnend anmerkt, auch weil er im Mittelfeld immer noch um den Einsatz von Dominick Drexler (Knieprobleme) bangt. "Christian Eichner spielt mit seiner Truppe einen guten Fußball, finde ich. Man sieht, dass sie eingespielt sind."

Für Königsblau gehe es aber darum, "dass wir unser Spiel zeigen, dass wir die Power aus den letzten zwei Spielen mitnehmen. Es war auch wichtig, dass wir da jetzt mal zwei Spiele hintereinander gewonnen haben. Aber jetzt müssen wir den Hebel wieder umlegen. Hier muss die Post abgehen."