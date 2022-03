Grammozis' Ende: Nur der Zeitpunkt überrascht

Das Aus von Dimitrios Grammozis als Trainer von Schalke 04 hat sich lange angekündigt, eine Entwicklung war unter ihm nicht zu erkennen.

Nach der bereits achten Niederlage der laufenden Zweitliga-Saison ging Dimitrios Grammozis ein letztes Mal als Schalke-Trainer in die Offensive. Den Kritikpunkt, das Spiel seines Teams sei leicht ausrechenbar, wies er deutlich zurück: "Ich finde das übertrieben."

Und natürlich hatte der 43-Jährige mit Blick auf die 3:4-Niederlage gegen Hansa Rostock vollkommen recht damit, dass die drängenden Probleme von Schalke in diesem Spiel nicht in der Offensive lagen, schließlich hatte dieses Schema "Flanke-Terodde-Tor" zu allen drei eigenen Treffern geführt und den siegreichen Hansa-Trainer Jens Härtel gerade noch geärgert: "Wir wussten, wie Schalke die Tore macht: über außen und dann läuft Terodde ein." 24 der 27 Schalker Hereingaben konnte sein Team erfolgreich verteidigen, drei eben nicht.

Ein Plan B war zu selten zu erkennen

Dennoch sprach der Dreierpack des Top-Torschützen Simon Terodde, jeweils nach Flanken von links, kurioserweise auch ein Stück weit gegen den Coach. Denn über die einjährige Amtszeit des Trainers war die Abhängigkeit von dieser Methode ein andauernder Kritikpunkt. Taktische Variabilität, ein Plan B, Reaktionen auf den Gegner - all das war unter Grammozis zu selten zu erkennen. In Kombination mit Verletzungsproblemen, mit fehlender Konstanz, mit vielen individuellen Fehlern reichte es für den gebürtigen Wuppertaler nicht, um sich wie erhofft mit Schalke ganz oben festzusetzen und länger das Vertrauen der Verantwortlichen zu bekommen.

"Von der Qualität des Kaders sind wir weiterhin überzeugt. Doch um im Kampf um die Spitzenplätze erfolgreich sein zu können, benötigen wir eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die wir thematisiert, aber nicht gesehen haben", fällt Sportvorstand Peter Knäbel in der Pressemitteilung zur Freistellung ein klares Urteil. Der Glaube an Grammozis ist der Schalker Führung verlorengegangen.

Interne oder externe Lösung?

Nach einigen Aufs und Abs, nach Durststrecken und Serien waren die fünf verlorenen Punkte in Karlsruhe und gegen Rostock zu viel, die Zweitligaspitze zu spät in der Saison zu weit entrückt. Das Ende kam am Sonntag etwas überraschend, aber nur vom Zeitpunkt her. Denn spätestens zum Saisonende hätten sich die Wege bei einem Nicht-Aufstieg ohnehin getrennt.

Und nun? Angesichts von nur noch neun Spielen braucht Schalke einen schnellen neuen Impuls. Die schnell gehandelten Trainer-Routiniers Friedhelm Funkel und Uwe Neuhaus werden es nach kicker-Informationen aller Voraussicht nach nicht. Eine schnelle Entscheidung, ob mit interner oder externer Lösung, ist wahrscheinlich, bereits am kommenden Sonntag geht es beim Schlusslicht Ingolstadt um die nächsten Punkte.