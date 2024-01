Grammozis empfängt Ex-Klub Schalke, Fortuna den Spitzenreiter: Das bringt der 19. Spieltag

Vier der Top-5 der 2. Bundesliga treffen am 19. Spieltag aufeinander. Der heimstarke HSV empfängt den auswärtsschwachen KSC. Das bringt der 19. Spieltag ...

Der 19. Spieltag der 2. Bundesliga wird mit einem Duell unter Tabellennachbarn eröffnet. Der 1. FC Kaiserslautern, aktuell 15. mit nur einem Punkt Abstand auf den Relegationsplatz, empfängt den FC Schalke 04, der bei zwei gesammelten Punkten mehr auf Platz 14 rangiert.

Ein besonderes Duell wird es für FCK-Trainer Dimitrios Grammozis, der von 2021 bis 2022 noch an der Seitenlinie der Knappen stand, den Abstieg aus der Bundesliga nicht mehr abwenden konnte und im Folgejahr noch vor dem direkten Wiederaufstieg entlassen wurde. "Meine Zeit auf Schalke war sehr intensiv, aber auch sehr schön", erklärte der 45-Jährige auf der Pressekonferenz. "Ich mag Vereine mit vielen Emotionen und viel Leidenschaft. Das war auf Schalke so und das ist jetzt auch beim FCK so. Ich freue mich auf das Spiel."

Hannover sucht nach dem Ende der Durststrecke

Parallel ist der 1. FC Nürnberg zu Gast bei Hannover 96 . Der Club startete mit einem eindrucksvollen 3:0-Sieg über Rostock in die Rückrunde und schob sich damit hinein in die obere Tabellenhälfte auf Platz sieben. Beim kommenden Gegner sehnt man sich derweil schon länger nach einem Erfolgserlebnis. Noch am 12. Spieltag belegte die Mannschaft von Stefan Leitl Platz drei, doch nach mittlerweile sechs sieglosen Spielen (vier Remis, zwei Niederlagen) sind die Hannoveraner Neunter, der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt bereits neun Zähler.

Wiesbadener Minimalisten treffen auf Herthaner Torfabrik

Wenn Hertha BSC auf dem Rasen steht, dann sind in dieser Saison Tore garantiert. Nur in Begegnungen mit Beteiligung von Kaiserslautern (66) und Schalke (68), die an diesem Spieltag im direkten Duell aufeinandertreffen, fielen noch mehr Treffer, als bei den Berlinern, die ein Torverhältnis von 35:28 vorweisen (63). Ganz anders sieht das in Wiesbaden, beim Gastgeber der Alten Dame am Samstag (13 Uhr), aus. In Spielen mit Beteiligung des Aufsteigers fielen gerade einmal 42 Treffer (19:23) - dennoch liegt man auf Platz 13 fünf Punkte vor den Abstiegsrängen voll im Soll.

Heim-Debüt für Selimbegovic

Zeitgleich sind die beiden Kellerkinder aus Rostock und Osnabrück im Einsatz. Bei den Hanseaten feiert Trainer Mersad Selimbegovic nach misslungenem Einstand in Nürnberg (0:3) seine Heim-Premiere. Für den Tabellen-17. geht es gegen Aufsteiger SV Elversberg, die sich mit mittlerweile 25 Punkten weiterhin wacker im Mittelfeld hält (10.).

Schlusslicht Osnabrück gegen Paderborn gefordert

An der Bremer Brücke muss das Schlusslicht derweil dringend anfangen, Zählbares zu sammeln. Nach der Niederlage in Karlsruhe (1:2) beträgt der Rückstand der Osnabrücker, die erst einen einzigen Saisonsieg auf dem Konto haben, auf den Relegationsplatz weiterhin acht Punkte. Zu Gast ist der SC Paderborn, der nach dem bitteren 0:1 gegen Fürth auf Wiedergutmachung aus sein dürfte.

Hartes Pflaster: St. Pauli muss nach Düsseldorf

Im Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr) hat Spitzenreiter St. Pauli eine schwierige Aufgabe vor der Brust. Für Fabian Hürzeler und seine Mannschaft geht es nach Düsseldorf, wo die Trauben in den vergangenen Jahren stets hoch hingen. Den letzten Auswärtssieg bei der Fortuna gab es für die Kiez-Kicker am 30. Spieltag der Saison 2016/17, anschließend folgten drei Niederlagen und ein Unentschieden. Für beide Teams ist es nicht nur ein wichtiges Duell im Kampf um den Aufstieg - die Fortuna liegt zurzeit fünf Punkte hinter der Spitze auf Platz fünf -, sondern auch eine Generalprobe für das Viertelfinale des DFB-Pokals. Schon am folgenden Dienstag (20.45 Uhr) treffen beide Teams erneut aufeinander, dann allerdings am Millerntor.

Heim-Macht HSV empfängt auswärtsschwachen KSC

Der Tabellendritte aus Hamburg greift am Sonntag (13.30 Uhr) in das Geschehen ein. Im heimischen Volksparkstadion ist der Karlsruher SC (11.) zu Gast. Im bisherigen Saisonverlauf präsentierte sich der HSV als extrem heimstark. Lediglich Paderborn konnte am 16. Spieltag bei der Elf von Tim Walter siegen (1:2), die sieben weiteren Heimspiele wurden allesamt gewonnen. Der KSC konnte auf der Gegenseite erst eines von acht Auswärtsspielen gewinnen - am ersten Spieltag beim derzeitigen Schlusslicht Osnabrück (3:2). Seitdem gab es für Christian Eichner und seine Mannschaft in der Fremde drei Remis und vier Niederlagen. Allerdings: Im Hinspiel erkämpften sich die Karlsruher zuhause mit einem Last-Minute-Treffer ein 2:2 gegen Hamburg.

Fürth kann im direkten Duell an Kiel vorbeiziehen

Ein spannendes Duell steht in Fürth an. Dort konnte sich die Spielvereinigung mit dem 1:0-Sieg in Paderborn bis auf Platz vier vorschieben und hat eine Woche darauf die Chance, im direkten Duell mit Holstein Kiel unter die besten Drei zu springen. Das Kleeblatt ist bereits seit acht Zweitliga-Partien ungeschlagen (sechs Siege, zwei Unentschieden) und liegt nur noch drei Punkte hinter dem Tabellenzweiten. Die Störche stolperten dagegen zum Jahresauftakt überraschend gegen Kellerkind Braunschweig (1:2) und verloren dadurch Platz eins.

Hält Braunschweig die Siegesserie aufrecht?

Jene Braunschweiger sind ebenfalls am Sonntag gefordert. Mit reichlich Rückenwind aus drei Liga-Siegen in Folge und einer perfekten Vorbereitung (zwei Siege) dazwischen, empfängt die Mannschaft von Daniel Scherning den 1. FC Magdeburg. Noch vor dem 16. Spieltag betrug der Abstand auf das rettende Ufer für die Löwen neun Punkte, vier Spieltage später könnte mit dem vierten Sieg in Serie der Sprung auf Platz 15 gelingen. Die Gäste aus Magdeburg starteten allerdings selbst erfolgreich in das neue Jahr und setzten sich mit 1:0 gegen Wiesbaden durch. Auch das Hinspiel ging mit 2:1 an den FCM.