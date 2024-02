Grammozis-Elf obenauf: "Emotionen, die ich gar nicht kannte"

Der Ligaerfolg über Schalke 04 scheint nicht nur ein Strohfeuer gewesen zu sein. Souverän nehmen die Roten Teufel die Pokalhürde Hertha BSC. Dank erstklassiger Abwehrarbeit, großer Effizienz - und eines überragenden Schweizers.

Wenn Borussia Mönchengladbach am Mittwoch kommender Woche im Viertelfinale des DFB-Pokals beim 1. FC Saarbrücken gastiert, wird auch Jan Elvedi vor Ort sein. Der Verteidiger des 1. FC Kaiserslautern hat sich längst eine Eintrittskarte gesichert, aus gutem Grund: Sein Bruder Nico trägt den Dress der Borussia. Tatsächlich könnte es so weit kommen, dass die 27 Jahre alten Zwillinge erstmals in einem Pflichtspiel aufeinandertreffen, sollten die Rheinländer den Drittligisten bezwingen und das Los ihnen im Halbfinale den 1. FC Kaiserslautern bescheren.

Dass dieser souverän die Vorschlussrunde erreicht hat, lag auch und vor allem an Jan Elvedi, der beim 3:1 gegen die Berliner Hertha zum "Man of the match" gekürt wurde und im Dreierkettenverbund mit den ebenfalls bestens disponierten Boris Tomiak und Almamy Toure die bislang erfreulichste Leistung als Roter Teufel bot. Sein Tackling am Ende eines Laufduells mit dem auf das Kaiserslauterer Tor zustürmenden Florian Niederlechner in der 40. Spielminute repräsentierte hohe Abwehrkunst.

Homogenität und Kampfeslust

Elvedi freute sich darüber fast genauso wie über seinen Treffer in der fünften Minute zum 1:0, der dem Pfälzer Fußball-Ensemble den Weg ebnete und die Hertha schockte. Ein "Dosenöffner", wie Elvedi im Anschluss an die Partie befand, "wir waren von der ersten Minute an bereit und heiß, mit dem 1:0 lief vieles leichter." Nach seinem Treffer fluteten ihn die Gefühle. "Wahnsinn", sagte Elvedi und feixte, "das setzt Emotionen frei, die ich gar nicht kannte." Einen Torjubel hatte er sich vorab nicht parat gelegt. "Ich war überfordert und wusste gar nicht, was ich machen sollte." Kein Wunder, es war Elvedis erster Pflichtspieltreffer für den FCK.

Das 4:1 gegen Schalke 04 am vergangenen Freitag, mit dem eine Niederlagenserie von sieben Zweitligapartien in Folge endete, scheint kein Strohfeuer gewesen zu sein. Die Roten Teufel demonstrierten vom ersten Augenblick an Homogenität und Kampfeslust, wie es sich für eine Elf vom Betzenberg geziemt. Hinzu gesellte sich große Effizienz. Die zweite Gelegenheit mündete in den zweiten Treffer. Richmond Tachie traf das Spielgerät nahe der Strafraumgemarkung satt. Marlon Ritter hatte ihm die Chance aufgelegt. Der 29-Jährige antizipierte die Situation im Nu und passte punktgenau.

"Dass wir nicht blind sind, das wussten wir auch, aber wir hatten sehr schwierige Wochen", sann Ritter, "wir sind bei uns geblieben, waren voll da, haben wenig Fehler gemacht und gehen als verdienter Sieger vom Platz." Ritter und seine Teamgefährten, die von mehr als 10.000 Fans unterstützt wurden, konnten schon mal einen Eindruck gewinnen, wie eine Partie im ausverkauften Olympiastadion sich anfühlt. "Wir wollen noch einmal hierherkommen, jetzt, da wir im Halbfinale stehen", sagte Ritter, der sich des Lobes aus dem Munde seines Trainers sicher sein konnte. "Ein Topspieler für die Zweite Liga", bekundete Grammozis, "wenn nicht eine Klasse höher".

Ein Glücksgriff namens Kaloc?

Wie schon gegen Schalke hatte Ritter den FCK als Kapitän auf den Rasen geführt, da der eigentliche Mann mit der Binde, Jean Zimmer, bis zur Auswechslung von Frank Ronstadt auf der Bank ausharrte. Zimmer lobte die "brutale Effizienz" und höchste Konzentration von der ersten Sekunde an und rühmte die letzte Verteidigungslinie. "Wahnsinn, was die drei Jungs über das ganze Spiel weggeräumt haben", schwärmte er. Ein Wahnsinn sei es auch gewesen, was der eigene Anhang "abgerissen" habe. Mal wieder. "In so einem Stadion vor so vielen Fans, das macht Spaß", sagte Zimmer. Daraus lässt sich im Grunde nur ein Wunsch ableiten: "Jeder, der im Halbfinale steht, möchte ins Finale kommen."

Obgleich zwei Partien noch nicht repräsentativ sind, zeigte sich wie schon gegen Schalke 04, dass der bis zum Saisonende inklusive einer Kaufoption von Banik Ostrau geliehene Filip Kaloc ein Glücksgriff sein könnte. Er verrichtete nicht nur seinen Dienst im defensiven Mittelfeld an der Seite von Julian Niehues auf bemerkenswerte Art, nein: Er markierte in der 69. Minute auch das 3:0 und raubte der Hertha somit den Glauben an eine mögliche Trendwende.

Die nächste Pflichtaufgabe wartet schon

Im Freudenkelch des FCK schwammen derweil zwei Wermutströpfchen. Zum einen blieben die Grammozis-Schützlinge abermals nicht ohne Gegentreffer. Boris Tomiak konnte darüber zwar "hinwegsehen", aber es "fuchste" ihn. Zum anderen wartete auf die siegestrunkenen Helden eine fast 700 Kilometer lange Busfahrt in die Pfalz. Da das Sicherheitspersonal am Berliner Airport streikte, war die obligate Heimreise mit dem Flugzeug nicht möglich. Immerhin konnte der FCK die vielen Stunden auf der Autobahn bester Laune antreten. Direkt nach der Rückkehr stand eine regenerative Einheit auf der Agenda. "Wir werden es guthaben", versicherte Jan Elvedi vor der Abfahrt.

Auf die Kür folgt am Sonntag bei der SV Elversberg eine weitere Zweitliga-Pflichtaufgabe. Angesichts der Dichte im Tabellenkeller wäre der auf Platz 14 notierte FCK gut beraten, eine ähnliche Leistung abzurufen wie in Berlin. Dimitrios Grammozis ist überzeugt, dass dies gelingt: "Wir werden weiter dranbleiben."