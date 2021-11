Grammozis: "Ein Tag zum Vergessen"

Die Niederlage gegen Darmstadt 98 hat Schalke weiter zurückgeworfen. Trainer Dimitrios Grammozis bekommt Rückendeckung - und hat eine schwierige Länderspielpause vor sich.

Rodrigo Zalazar saß aus der Auswechselbank und hielt das Trikot vor das Gesicht, einige S04-Mitarbeiter mussten den 22-Jährigen trösten. Die dritte Pflichtspiel-Niederlage hat bei Schalke Spuren hinterlassen, der noch vor rund zwei Wochen so positive Trend hat sich seit dem 3:0-Sieg gegen Dynamo Dresden umgekehrt.

Das 2:4 gegen Darmstadt 98 am Sonntag war der nächste Rückschlag nach dem Pokal-Aus beim Drittligisten 1860 München und der späten 0:1-Niederlage im Nebel von Heidenheim, und er zeigte erneut deutlich Schwächen auf: Schalke mühte sich nach einer druckvollen Anfangsphase mit Ball, war im Spielaufbau träge und hatte viel zu wenig Bewegung und Tempo, die Außen und die Spitzen hingen deswegen größtenteils in der Luft.

Und defensiv fehlten in vielen Szenen der Zugriff, die Aggressivität und die Konsequenz, die Gäste hatten viel zu viel Platz und bekamen in den direkten Duellen zu wenig Gegenwehr. Drei der Darmstädter Treffer fielen direkt nach schwerwiegenden Ballverlusten im eigenen Aufbau, Danny Latza beim 1:2, Mehmet Aydin beim 1:3 und Victor Palsson beim 2:4. Die Restverteidigung stimmt nicht nur in diesen Szenen nicht.

Erste Pfiffe zur Pause nach "vielen Fehlern"

"Das Spiel hat aus unserer Sicht mit dem 1:0 gut begonnen. Danach haben wir aber einige Entscheidungen auf dem Platz nicht gut getroffen", analysierte Trainer Grammozis anschließend und sprach von einem "Tag zum Vergessen". Sportdirektor Rouven Schröder kritisierte, das Team habe "viel zu viele Fehler gemacht".

Bereits zur Pause wurden die Schalker Akteure mit verhaltenen, aber vernehmbaren Pfiffen in die Kabine verabschiedet, besser wurde das Spiel der Gastgeber im zweiten Durchgang nur ansatzweise. Nun werden natürlich wieder die kritischen Stimmen laut, die nach einer zwischenzeitlichen Siegesserie kurzzeitig verstummt waren.

Grammozis steht nicht zur Debatte

Die Rückendeckung von Sportdirektor Schröder für den Coach kam postwendend nach Abpfiff ("Der Trainer steht nicht zur Debatte") und legt nahe, dass in dieser Hinsicht intern zumindest kurzfristig keine Diskussionen über dessen Position geführt werden.

Dennoch stehen Grammozis wegweisende Wochen voraus. "Es ist nicht schön, wenn man in eine Länderspielpause mit so einem Ergebnis geht", sagt er selbst. Der Austausch mit der sportlichen Führung bleibt intensiv: "Wir reden viel miteinander und analysieren die Situation, das werden wie dieses Mal auch wieder tun."

Im Samstag-Topspiel in etwas weniger als zwei Wochen reist Schalke nun zu Mit-Absteiger Werder Bremen, drei Plätze und drei Punkte hinter den Knappen. Danach warten in den Wochen bis Weihnachten neben dem SV Sandhausen auch die direkten Konkurrenten St. Pauli, der 1. FC Nürnberg und der Hamburger SV. Angesichts einer denkbar engen Tabellensituation werden das entscheidende Spiele für die Perspektive - die von Schalke und wohl auch die von Grammozis.