Grammozis: Art und Weise wichtiger als das System

Gegen Aue wich Dimitrios Grammozis von seinem bisherigen System mit Dreierkette ab, die Formation gegen Regensburg lässt er noch offen. "Die Systemfrage ist nebensächlich", sagt er, "es geht eher um die Art und Weise."

Will seine Prozesse verinnerlicht wissen: Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis. Getty Images

Drei Spiele, drei Siege, acht Treffer, null Gegentore: "Viele sind überrascht, dass Jahn Regensburg an der Spitze steht - ich bin es nicht", sagt Dimitrios Grammozis und erklärt den Erfolg des nächsten Schalker Gegners auch mit der Eingespieltheit. Und dabei geht es dem Trainer nicht nur um Regensburg: "Alle, die gerade da oben stehen, verfügen über einen eingespielten Stamm." Auf immerhin sieben Punkte kommen derzeit Dresden, St. Pauli und Karlsruhe.

Eingespielt sein ist für Grammozis also ein besonderer Vorteil. Umso verwunderlicher erscheint im Nachhinein, dass er zuletzt beim enttäuschenden 1:1 im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue von seinem wochenlang einstudierten System abwich und nach nur zwei intensiven Trainingseinheiten die Viererkette bevorzugte. Sie mag den Königsblauen eine zusätzliche Kraft im Mittelfeld beschert haben, andererseits ging der Formationstausch zu Lasten von wichtigen Automatismen. Dabei ist es gerade jetzt in der Frühphase der Saison doch eminent wichtig, an ihnen zu arbeiten - das gilt erst recht für eine rundherum erneuerte Elf wie die der Gelsenkirchener.

Andere Abstände, anderer Spielaufbau

An dieser Stelle verteidigt Grammozis seine Taktikänderung mit dem Argument, dass die "Systemfrage nebensächlich" sei und es "eher um die Art und Weise geht". Die Art und Weise wird allerdings beeinflusst davon, ob man sich mit etwas bislang eher Ungewohntem sicher fühlt oder nicht. Innenverteidiger Malick Thiaw erklärte den Unterschied zwischen Dreier- und Viererkette am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Jahn Regensburg (Samstag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) unter anderem damit, dass "die Abstände andere sind und auch der Spielaufbau anders funktioniert".

Ob Schalke beim Tabellenführer zur Dreierkette zurückkehrt, ließ Grammozis offen - ebenso, ob neben Neuzugang Darko Churlinov auch Ko Itakura bereits zum Kader zählt. Während Grammozis am Donnerstag über das nächste Spiel sprach, absolvierte Japans Olympia-Teilnehmer gerade den Medizincheck. Der Innenverteidiger wird für ein Jahr von Manchester City ausgeliehen.

War's das dann mit Zugängen? Auf kicker-Nachfrage sagte Grammozis: "Solange das Transferfenster geöffnet ist, schaut man sich immer um." Grundsätzlich aber sei er "mit dem Stand sehr zufrieden" und verband das mit einem großen Lob für den Sportdirektor: "Rouven Schröder macht einen tollen Job. Wir tauschen uns mehrmals täglich aus und sehen viele Dinge gleich."

Vier Großverdiener sollen gehen

Was Abgänge betrifft, soll sich aber unbedingt noch etwas ergeben, vor allem bei den vier Großverdienern Ozan Kabak, Omar Mascarell, Amine Harit und Matija Nastasic. Möglicherweise erfolgt auch eine Trennung von Matthew Hoppe - wenn die Ablöse entsprechend hoch ist. Begehrlichkeiten hat der Amerikaner auf dem internationalen Markt durch den Gewinn des Gold Cups mit den USA jedenfalls geweckt.

Ob Hoppe gegen Regensburg erstmals in dieser Saison im Kader der Knappen stehen kann, ist derweil offen. Nach seiner Teilnahme am Gold Cup setzte den Stürmer ein Magen-Darm-Infekt außer Kraft, er stieg erst an diesem Donnerstag ins Mannschaftstraining ein.