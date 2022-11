Gräfes Prozess gegen den DFB: Urteilsverkündung im Januar

Rund 260.000 Euro verdiente Manuel Gräfe durch seine Einsätze als Schiedsrichter 2020/21. Dann strich ihn der DFB von der Liste. Wegen einer Altersgrenze, die es offiziell nicht gibt, und Schadensersatz sehen sich die beiden Parteien vor Gericht wieder.

Im Saal 161 des Landgerichts in Frankfurt am Main ging es teilweise so hoch her, dass der Vorsitzende Richter Dr. Wilhelm Wolf die Parteien zur Räson rufen musste. Zu seiner Linken saß Ex-Schiedsrichter Gräfe, flankiert durch seinen Anwalt Dr. Olaf Methner und dessen Kollegin Paiman Manguri. Zu seiner Rechten saßen DFB-Rechtsbeistand Dr. Johan-Michel Menke, Florian Götte als Geschäftsführer der DFB-Schiri GmbH und DFB-Direktor Recht, Dr. Jörg Englisch.

In 90 Minuten plus Nachspielzeit versuchte Richter Wolf vergeblich, den Parteien eine gütliche Einigung schmackhaft zu machen. Was weniger an dem vergleichsweise bescheidenen Vergleichsvorschlag von 32.000 Euro als Schadensersatz für den Eindruck, Gräfe habe wegen der imaginären Altersgrenze von 47 Jahren weichen müssen, lag als an dem Fakt, dass keine Einigung über die Formulierung gefunden wurde, warum er seit 2021 nicht mehr auf der Schiedsrichterliste geführt wird. Gräfe und sein Rechtsbeistand pochen darauf, dass der Berliner Referee wegen des Erreichens der Altersgrenze weichen musste. Damit wollen sie die Reputation des heute 49-Jährigen wieder herstellen.

Hitziges Wortgefecht zwischen Menke, Gräfe und Methner

In der Diskussion um die richtige Formulierung entwickelt sich ein hitziges Wortgefecht zwischen DFB-Anwalt Menke auf der einen und Gräfe selbst sowie dessen Rechtsbeistand Methner auf der anderen Seite. "Man hat mir den Spaß, die Freude und die Aufgabe genommen, das hat finanzielle Nachteile mit sich gebracht. Gäbe es diese Altersbeschränkung nicht, würde ich noch auf dem Platz stehen", betonte Gräfe. Er will Zeugen aufbieten, dass das Wort Altersgrenze in Gesprächen als Begründung gefallen sei. Menke wiederum warf Gräfe vor, "mehrfach die Unwahrheit" gesagt zu haben und drohte damit Fakten in aller Öffentlichkeit auf den Tisch zu legen.

Dazu wird es allerdings nicht kommen. Auf Anraten von Richter Wolf stimmten die Parteien zu, den Rechtsstreit im schriftlichen Verfahren fortzuführen. Bis zum 28. November müssen nun die Schriftsätze der Parteien beim Landgericht eingehen, am 18. Januar will Wolf ein Urteil verkünden.

In einer ersten Schadensersatzforderung hatte Gräfes Rechtsbeistand 190.000 Euro gefordert, weil dem Ex-Schiedsrichter die Chance genommen worden sei, eine weitere Saison zu pfeifen. 2020/21 hatte Gräfe 32 Einsätze in der Bundesliga, 2. Liga und im DFB-Pokal und damit rund 260.000 Euro eingenommen. Das Grundgehalt in Höhe von 70.000 Euro wurde ihm, wie mit allen Schiedsrichtern vereinbart, auch in der ersten Saison nach der Streichung von der Liste der Eliteschiedsrichter ausbezahlt.

Offiziell ist diese Zahlung ein Ausgleich für die Abtretung der Werberechte, auch damit aus der Schiedsrichter-Tätigkeit kein formelles Arbeitsverhältnis entsteht. Urteile, die diese Auffassung stützen, stammen größtenteils aus der Zeit vor der Einführung des Grundgehalts. Im Fall von Gräfe soll das Gericht vor allem darüber befinden, ob eine Altersdiskriminierung, die dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zuwiderläuft, vorliegt.