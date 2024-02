Gräfe-Prozess wegen Altersdiskriminierung erst im Juni

Der Berufungsprozess um Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe, der wegen Altersdiskriminierung gegen die DFB Schiri GmbH klagt, verzögert sich. Der Termin vor dem OLG Frankfurt am Main wurde vom 7. März auf den 6. Juni verschoben.

Wie eine Gerichtssprecherin dem kicker bestätigte, findet die Berufungsverhandlung im Fall Manuel Gräfe (Aktenzeichen 6 U 23/23) erst im Juni dieses Jahres statt. Der heute 50-Jährige hatte im Januar 2023 vor dem Landgericht (LG) Frankfurt am Main eine Entschädigung in Hohe von 48.500 erstritten, weil er seine Karriere am Ende der Saison 2020/21 aufgrund des Erreichens der Altersgrenze beenden musste. Gräfe pfiff unter anderem 289 Bundesliga- und 143 Zweitligaspiele.

Das LG sprach den Schadensersatz jedoch nur wegen Altersdiskriminierung zu und nicht wegen entgangener Einnahmen in Höhe von 190.000 Euro, was Gräfes Anwalt gefordert hatte, weshalb der Ex-Schiedsrichter vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Berufung ging. Seitens des Verbands wurde ebenfalls die Berufungsinstanz angerufen.

Gegenbeispiel Felix Brych

Die Richter am Landgericht hatten der DFB Schiri GmbH, dessen Mehrheitsgesellschafter der DFB ist, ein "nicht an Leistungskriterien orientiertes transparentes Bewerbungsverfahren" attestiert. Bisher werden die Kandidaten eingeladen, sofern sie aufgrund der Bewertungen der Vorsaison sowie nach Einschätzung der Coaches für den Elitebereich infrage kommen. Auch ein gewisser Regionalproporz spielt eine Rolle. Die Entscheidung über die Aufnahme auf die Schiedsrichterliste für die 1. oder 2. Liga obliegt der Sportlichen Leitung.

Zudem will der größte Sportfachverband der Welt den Vorwurf der Altersdiskriminierung auf sich sitzen lassen. Die Altersgrenze sei nicht festgeschrieben, sondern nur ein Orientierungspunkt gewesen, argumentierte der Verband. Da Gräfe nicht mehr zum Leistungstest zugelassen wurde, kam sie bei ihm jedoch zum Tragen. Das Gegenbeispiel liefert aktuell Felix Brych, der auch mit 48 Jahren weiterhin in der Bundesliga pfeift. Eine bei Gräfe offensichtlich angewandte Altersgrenze stufte die 16. Zivilkammer "als willkürlich" ein. Der DFB habe damit gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verstoßen.