Gradmesser statt Bonusspiel: Rose fordert Konsequenz und Gier

Zum dritten Mal in Folge tritt RB Leipzig im Etihad Stadium gegen Manchester City an. Diesmal wollen die Sachsen nicht schon wieder die Rolle der Prügelknaben einnehmen.

Anfang Oktober hatte es im ersten Gruppenspiel dieser Champions-League-Saison vor heimischer Kulisse eine 1:3-Pleite gesetzt, vor etwas mehr als acht Monaten im Achtelfinale mit 0:7 in Manchester gar die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte - und am 15. September 2021 noch ein torreiches 3:6 bei den Skyblues. Anders als in den beiden letztgenannten sehr ungleichen Duellen können die Leipziger angesichts der bereits besiegelten Achtelfinal-Qualifikation diesmal am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) befreit aufspielen.

"Es ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Spiele, die es im Fußball überhaupt gibt", sagt Österreichs Offensiv-Allrounder Christoph Baumgartner über die Aufgabe. Für den Vorstandsvorsitzenden Johann Plenge ist die Partie beim Titelverteidiger "eine große Herausforderung und vor allem ein Privileg".

Schließlich bestreitet RB in der Königsklasse seine fünfte Saison in Serie, steht dabei zum vierten Mal in der Runde der letzten 16.

"Wir sind hier, um uns zu zeigen und zu beweisen"

Das Hinspiel in der jetzigen Gruppenphase hatten die Sachsen dabei sogar bis in die Schlussphase offen halten können, ehe die Citizens durch zwei späte Tore der Joker Julian Alvarez und Jeremy Doku noch auf 3:1 davon zogen. Dass die Leipziger diesen Rückstand im direkten Vergleich beim englischen Meister und Pokalsieger noch umdrehen und sich damit in die Pole Position für den Gruppensieg bringen, erscheint utopisch. "Das ist erst einmal zweitrangig", sagte Marco Rose. "Wir sind hier, um uns zu zeigen und zu beweisen."

Das wird keine Klassenfahrt, kein Ausflug. Wir wollen uns da zeigen, uns beweisen. Marco Rose über das Spiel bei Manchester City

Von einem Bonusspiel aber wollte der Leipziger Trainer deshalb nicht sprechen, schon gar nicht nach dem 1:2-Rückschlag am Samstag in Wolfsburg. "Wir hatten kein Erfolgserlebnis und für uns festgestellt, dass wir inhaltlich vieles richtig gemacht haben, uns aber trotzdem etwas fehlte", sagte der RB-Coach. "Und wir haben morgen die Chance, das auf den Platz zu bringen, was uns gefehlt hat."

Die letzte Konsequenz und die letzte Gier, die in Wolfsburg nicht zum Ausdruck kam, will der Coach am Dienstag bei der Mannschaft von Pep Guardiola sehen: "Deshalb ist es für uns ein wichtiges Spiel und ein Gradmesser auf absolutem Top-Niveau." Und noch etwas: "Das wird keine Klassenfahrt, kein Ausflug. Wir wollen uns da zeigen, uns beweisen. Ich will, dass wir den nächsten Schritt machen, was unsere Haltung betrifft."