Grabowski wäre stolz auf "seine" Eurofighter

Eintracht Frankfurt hat durch das 1:0 im Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United Historisches vollbracht und steht erstmals seit 42 Jahren wieder in einem europäischen Cupfinale. Jetzt fehlt gegen die Glasgow Rangers nur noch ein Schritt zum großen Triumph. Ein Kommentar von kicker-Redakteur Julian Franzke.

Selbst kühnste Optimisten unter den Eintracht-Fans hätten am 8. August 2021 nie und nimmer auch nur ein Glas Äppler darauf gesetzt, dass ihre Mannschaft neun Monate später zum Europa-League-Finale nach Sevilla reist. Nicht als vergnügte Balljungen, sondern als Endspielgegner. Mit 0:2 hatte sich Frankfurt da gerade beim Drittligisten Waldhof Mannheim in der 1. DFB-Pokal-Runde blamiert. Vor dem neuen Gespann um Trainer Oliver Glasner und Sportvorstand Markus Krösche lag ein riesiger Berg Arbeit.

So unbeständig und oft auch enttäuschend die Performance in der Bundesliga seither war, so enthusiastisch, mutig und ansehnlich präsentierte die Mannschaft in vielen Spielen auf internationaler Bühne. Trotz namhafter Gegner wie Fenerbahce Istanbul, Olympiakos Piräus, Real Betis, dem FC Barcelona und nun West Ham United blieben die Eurofighter vom Main ohne Niederlage - Hut ab.

Nach dem 2:1-Hinspielerfolg in London war auch im Rückspiel im so laut wie nie tosenden und tobenden Waldstadion ein gewaltiger Kraftakt nötig. West Ham kam besser in die Partie, zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Martin Hinteregger nach wenigen Minuten. Der Platzverweis kam genau zur richtigen Zeit, danach kippte die Partie, vom Gegentreffer erholten sich die Londoner in Unterzahl nicht mehr. Rätselhaft blieb gleichwohl, weshalb sie auch in der zweiten Hälfte lange passiv und zurückhaltend agierten, zu verlieren hatten sie schließlich nichts mehr.

Ndicka ragt heraus

Bei der Eintracht schwang sich Verteidiger Evan Ndicka mit einer Weltklasse-Leistung zum besten Mann auf dem Platz auf, Ansgar Knauff war auf dem rechten Flügel wieder einmal kaum zu bremsen, und im Mittelfeld glänzte Stratege Djibril Sow immer wieder mit klugen Pässen. Der Sieg geht deshalb völlig in Ordnung.

Erstmalige Champions-League-Qualifikation möglich

Schon durch den 3:2-Erfolg beim FC Barcelona schwang sich die Eintracht zum ernsthaften Titelanwärter auf, nun ist der erste internationale Pokal seit dem UEFA-Cup-Sieg 1980 gegen Gladbach nur noch einen Schritt entfernt. 30 Jahre nach dem Rostock-Trauma 1992, der am letzten Spieltag verspielten Deutschen Meisterschaft, könnte der Klub durch einen Triumph in Sevilla nicht nur ganz Frankfurt und Hessen in tagelange Ekstase versetzen, sondern außerdem erstmals überhaupt in die in Rostock ebenfalls verpasste Champions League einziehen.

Vielleicht ist es ein gutes Omen, dass die Eintracht auf den Tag genau vor 62 Jahren, am 5. Mai 1960, im Halbfinale des Europapokals der Landesmeister mit 6:3 gegen die Glasgow Rangers gewann. Es folgte im Finale das viel zitierte "Jahrhundertspiel" gegen Real Madrid (3:7). Diesmal stehen die Chancen besser, dass am Ende Frankfurt den Cup mit nach Hause nimmt.

Falls die im März verstorbene Vereinsikone Jürgen Grabowski an diesem historischen Abend hoch oben im Himmel auf sein altes Wohnzimmer, das weiß leuchtende Waldstadion, herabgeblickt hat, so ist er gewiss schon jetzt mächtig stolz auf "seine" magische Eintracht.