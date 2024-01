Grabara kommt erst im Sommer - eine Spur führt zu von Ballmoos

Mit Koen Casteels als Nummer 1 wird der VfL Wolfsburg wie geplant die zweite Saisonhälfte bestreiten. Denn: Die Möglichkeit, Kamil Grabara schon vorzeitig vom FC Kopenhagen zu holen, ist nun abgelaufen. Ein neuer Keeper kommt womöglich dennoch - eine Spur führt dabei in die Schweiz.

Bis rund Mitte Januar, das war bereits klar, hätte der VfL Wolfsburg noch tätig werden und Kamil Grabara schon sofort in die Bundesliga holen können. Nun aber steht fest, welcher der exakte Stichtag war: Am gestrigen Mittwoch lief die Option ab, den polnischen Schlussmann, der nun ab Sommer die neue Nummer 1 beim VfL wird, noch in diesem Januar zu verpflichten.

"Wir können bekanntgeben, dass die Klausel in der Vereinbarung mit dem VfL Wolfsburg bezüglich der Möglichkeit, Kamil Grabara im Januar zu verpflichten, nun abgelaufen ist", gab der FC Kopenhagen am Donnerstagmorgen bekannt. Der 25-jährige Keeper wird also die Saison in Dänemark zu Ende spielen und somit auch im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City zwischen den Pfosten stehen.

Planungen auf der Torhüterposition sind nicht abgeschlossen

Die aktuellen Planungen auf der Torhüterposition sind damit beim VfL dennoch nicht abgeschlossen, gilt es doch, noch eine Antwort darauf zu finden, wie sich der Klub nach dem Abgang von Philipp Schulze, bislang die Nummer 3, aufstellt. Das 20-jährige Talent wurde an den Drittligisten Hallescher FC verliehen, die Lücke muss nun vor allem für den Trainingsalltag geschlossen werden.

Eine Möglichkeit ist es, es bis zum Saisonende bei den drei Torhütern Koen Casteels, Pavao Pervan und Niklas Klinger zu belassen, gegebenenfalls den 18-jährigen Österreicher Juri Kirchmayr aus der U 19, der gelegentlich schon mittrainiert hat, hochzuziehen.

Die Spur zum Berner von Ballmoos

Aber auch extern durchforstet der Klub seit Monaten den Torhütermarkt, ist gewillt, spätestens im Sommer eine neue Nummer 2 zu verpflichten - Pervan, der gerade seinen Vertrag bis 2025 verlängert hat, würde dann zur Nummer 3 werden. Diverse deutsche Keeper wurden und werden gesichtet, eine Spur führt jedoch in die Schweiz. Zu David von Ballmoos. Der 29-Jährige gewann in den vergangenen Jahren fünfmal den Meistertitel mit den Young Boys Bern, zog sich jedoch im November 2022 eine Knieverletzung zu und war anschließend nur noch die Nummer 2 hinter Anthony Racioppi.

Einen intensiven Kontakt nach Wolfsburg soll es gegeben haben, jedoch: Die letzten drei Spiele im Dezember absolvierte wieder von Ballmoos. Verhindert das den Wechsel zum VfL, wo er künftig als klare Nummer 2 eingeplant wäre? Die Niedersachsen haben mit Schweizer Torhütern jedenfalls beste Erfahrungen gemacht. Mit Diego Benaglio zwischen den Pfosten gewann der Klub 2009 die deutsche Meisterschaft und sechs Jahre später den Pokal. Auch Marwin Hitz stand von 2008 bis 2013 beim VfL unter Vertrag.