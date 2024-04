Bornschein trifft blitzschnell, Gkoumas pariert Elfer: Effiziente Fürther beenden Würzburger Serie

Wettbewerbsübergreifend waren die Würzburger Kickers in dieser Saison 33-mal unbesiegt. Am Dienstagabend endete diese Serie bei der U 23 der SpVgg Greuther Fürth.

Ricky Bornschein brachte die Fürther bereits in der 1. Spielminute in Führung. IMAGO/Zink

Mehr zur Regionalliga BAyern News

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistik

Die Partie im Ronhof begann mit einem Paukenschlag der Gastgeber. Würzburg, geistig scheinbar noch in der Kabine, ließ Mostofi über links gewähren, dessen Hereingabe fand im Fünfmeterraum Bornschein, der nach nicht einmal 60 Sekunden zur Fürther Führung traf. Die Kickers schüttelten sich anschließend und schalteten in den Angriffsmodus. Vor allem über die Seite von Junge-Abiol bauten die Gäste immer wieder Druck auf. In der 11. Minute machte sich Junge-Abiol erneut auf den Weg und konnte von Mostofi nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden. Doch wie schon am vergangenen Wochenende gegen Schalding war Gkoumas auch gegen den Elfmeter von Sané zur Stelle. Sekunden später hatte Junge-Abiol nach guter Vorarbeit von Franjic die nächste dicke Chance zum Ausgleich, schoss allerdings knapp drüber.

Die Fürther hingegen zeigten sich bei ihren wenigen Möglichkeiten äußerst effizient. Prib bediente Götzelmann mit einem klugen Steckpass, der alleine vor Friedsam keine Mühe hatte, auf 2:0 zu stellen (15.). Es ging weiter hin und her. Sané scheiterte in der 16. Minute an Gkoumas, traf dann aber acht Minuten später nach einer Kurzweg-Flanke am ersten Pfosten doch zum Anschluss. Der FWK drängte auf den Ausgleich. Fürth hielt den Angriffen der Gäste aber stand und setzte selbst immer mal wieder Nadelstiche. Müller scheiterte aber aus spitzem Winkel an Friedsam (37.). Auf der anderen Seite hatte Wegmann nach einem Sané-Freistoß vor der Pause noch einmal die Riesenchance auf das 2:2, erneut parierte Gkoumas jedoch stark (43.).

Würzburg rennt an, Fürth trifft

Auch im zweiten Abschnitt verbuchte Würzburg mehr Spielanteile und Chancen. Sané hatte aber auch in der 52. Minute kein Glück und köpfte daneben. Die Gastgeber hingegen blieben vor dem gegnerischen Tor gnadenlos. Ein zu kurzer Friedsam-Befreiungsschlag wurde zum Bumerang. Götzelmann gelangte an den Ball, flankte auf Müller, der auf 3:1 erhöhte (56.). Auf der Gegenseite ging der Chancenwucher weiter. Diesmal knallte Junge-Abiol den Ball aus kurzer Distanz über das Tor (61.). In der 78. Minute dann verlängerte Wegmann einen Franjic-Freistoß mit dem Kopf an den Querbalken. Die nächste riesige Gelegenheit, die Würzburg ausließ. In der Schlussphase verlor Würzburg dann auch noch seinen Keeper, der verletzt ausgewechselt werden musste. Die letzte Chance der Partie hatten die Gastgeber. Kolenda zwang FWK-Ersatzkeeper Hipper aus der Distanz zur Parade (90.). Wenig später war die erste Würzburger Niederlage der Saison offiziell.