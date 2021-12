Gouweleeuw: "Manchmal muss man zocken, um zu gewinnen"

Markus Weinzierl ging ins Risiko - und wurde belohnt. Die Rückkehrer Jeffrey Gouweleeuw und Reece Oxford waren ein wichtiger Faktor für den 2:0-Erfolg in Köln. Gegen Leipzig muss der FC Augsburg seine Abwehr aber schon wieder umbauen.

Hatten in Köln allen Grund zur Freude: Markus Weinzierl und Jeffrey Gouweleeuw. Getty Images

Die Besetzung der Innenverteidigung war für Weinzierl vergangene Woche ein komplexes Puzzle. Die Aushilfen Robert Gumny und Frederik Winther hatten gegen Hertha (1:1) und Bochum (2:3) zwar bemüht, aber fehlerhaft agiert. Die Hoffnung auf ein Comeback von Felix Uduokhai machte ein positiver Coronatest zunichte. Und zwei etablierte Kräfte stiegen erst kurz vor der Partie in Köln wieder ins Training ein: Jeffrey Gouweleeuw nach einer COVID-19-Erkrankung am Mittwoch, Reece Oxford nach einer Oberschenkelblessur erst beim Abschlusstraining am Donnerstag.

Weinzierl entschied sich für den Kaltstart seines zuletzt schmerzlich vermissten Stammduos. "Es war ein Risiko. Aber wer nichts riskiert, der gewinnt normalerweise auch nichts", stellte der Coach zufrieden fest, als klar war, dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte. Mit Gouweleeuw und Oxford wirkte der FCA im Abwehrzentrum stabil gegen die Kölner Doppelspitze Anthony Modeste und Sebastian Andersson - und blieb ohne Gegentor. Vor allem Oxford warf sich in einigen brenzligen Situationen energisch dazwischen.

"Es war wichtig für die Mannschaft, dass Reece und ich zurück waren. Robert und Freddy haben es ordentlich gemacht, aber wenn so viele Innenverteidiger ausfallen, kann das keine Mannschaft gut ersetzen", sagte Gouweleeuw und berichtete: "Ich habe dafür gekämpft, dass Reece spielen soll." Vielleicht, mutmaßte der Niederländer, habe Köln nicht erwartet, dass der FCA schon wieder mit seiner etatmäßigen Abwehrzentrale auflaufen würde.

"Manchmal muss man ein bisschen zocken, um zu gewinnen", meinte Gouweleeuw, der zuvor zweieinhalb Wochen nicht trainiert hatte - erst wegen Rückenschmerzen, dann wegen Corona. "Es war nicht so einfach. Aber die Erfahrung macht es leichter. Ich muss da sein für die Mannschaft, in guten Zeiten, in schlechten Zeiten."

Trotz des Sieges bleibt die Lage für den FCA angespannt - und Dienstag gegen RB Leipzig fehlt der Kapitän erneut. Bei einer Rudelbildung handelte er sich unnötigerweise seine fünfte Gelbe Karte ein. "Ich habe fast nichts gemacht, er gibt mir Gelb", ärgerte sich Gouweleeuw, erkannte aber auch das Positive an seiner Sperre: "Irgendwann muss ich die Gelbe Karte bekommen. Dann bin ich gegen Fürth auf jeden Fall dabei."