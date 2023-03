Gouweleeuw: "Da muss man auch mal einen umhauen"

Nach dem 3:5 beim FC Bayern zog Augsburgs Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (31) ein kritisches Fazit - hob aber auch positive Aspekte hervor.

So gut, wie das Spiel für den FCA in München begonnen hatte, so schlecht ging es danach weiter. Nach dem frühem Führungstreffer von Mergim Berisha fingen sich die Gäste einen vermeidbaren Ausgleichstreffer und fielen dann - zumindest in der ersten Hälfte -auseinander.

"Eigentlich", findet Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, "hätte uns der gute Start Vertrauen geben müssen". Tat er aber nicht. "Wir kommen danach nicht richtig in die Zweikämpfe, was auch nicht unbedingt einfach ist, weil sie uns natürlich auseinanderziehen."

Gouweleeuw spricht von "zu viel Respekt"

Über Standardsituationen und einen Fehler im Spielaufbau von Youngster Arne Engels stellten die Bayern noch vor der Pause auf 4:1. "Klar, du kannst nicht alles verteidigen gegen Bayern, aber zwei Standard-Gegentore - das muss nicht unbedingt sein. Und das darf nicht passieren. Zweimal klären wir, aber beim zweiten Ball waren wir zweimal nicht da."

Vor allem in den Zweikämpfen wirkten die Augsburger zögerlich, teilweise fast ehrfürchtig. Und oft standen sie einfach viel zu weit vom Gegner entfernt. "Ich kann mich an zwei, drei, Situationen erinnern, wo der Musiala an drei, vier Mann vorbeigeht und der Davies jemandem einen Tunnel gibt, und dass wir dann oft nicht reagieren und wir vielleicht ein bisschen zu viel Respekt haben vor Bayern", so Gouweleeuw. "Das darf nicht sein. Da muss man auch mal einen umhauen."

Wahres Gesicht in der zweiten Hälfte

Trotzdem nahm der Routinier auch Mutmacher mit auf den kurzen Heimweg: "Wir wollten nicht aufgeben und zurück ins Spiel kommen. Und das ist auch einigermaßen gelungen. Die zweite Halbzeit war viel besser, auch spielerisch."

Für ein Comeback reichte das kurze Aufbäumen nach dem 2:4-Anschlusstreffer von Berisha zwar nicht, trotzdem stellte auch Enrico Maaßen in seinem Fazit die positiven Aspekte in den Vordergrund:

FCA ist auswärts gefordert

"Wir schießen hier drei Tore, das ist richtig gut." Dass seine Mannschaft nach der ersten Hälfte nicht völlig einbrach, war für den jungen Trainer keine Überraschung: "Das ist das Gesicht, das die Mannschaft die ganze Saison über zeigt; ganz viel Moral und ganz viel Mut."

Jetzt wird es nur langsam darum gehen, auch auswärts mal wieder Zählbares einzufahren. Nach der fünften Niederlage in der Fremde in diesem Jahr ist der Druck vor dem kommenden Heimspiel gegen Schalke automatisch wieder gestiegen.