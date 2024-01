Gottfridsson adelt DHB-Auswahl: "Team voll mit Gewinnertypen"

Schweden kann am Sonntag erstmals in seiner Geschichte EM-Bronze gewinnen. Das Duell mit Gastgeber Deutschland ringt dem Rekord-Europameister aber Respekt ab. Besonders lobend äußerte sich Jim Gottfridsson.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Es gab schon bessere Spiele, um den Fokus anschließend schnell auf die nächste Partie richten zu können, da sind sich die Schweden einig. Nach dem Halbfinale gegen Frankreich fühlte sich der Rekord-Europameister betrogen und um sein Finale gegen Dänemark gebracht. Eine Motivationsspritze wird es vor dem Duell mit Deutschland am Sonntag (15 Uhr) dennoch nicht brauchen.

Kiels Eric Johansson, der große Kulissen aus der Bundesliga kennt, glaubt fest an ein "großartiges Spiel" und eine "große Atmosphäre". Der Rückraum-Shooter kündigte an, dass die Schweden "alles dafür geben, um das Olympia-Ticket zu lösen". Neben EM-Bronze geht es am Sonntag schließlich auch um das einzige bei dieser EM vergebene Direktticket für Paris.

Das bisherige Abschneiden der deutschen Mannschaft habe den Blondschopf anders als Schwedens Handball-Ikone Magnus Wislander "nicht überrascht". "Sie haben viele Qualitätsspieler und bekommen extra Energie durch die Zuschauer in Köln", sagt Johansson, der prophezeit: "Es wird hart gegen sie vor diesen Zuschauern."

In den Genuss, dass sich das Publikum wie im Halbfinale gegen Frankreich auf die schwedische Seite schlägt, kommen die Skandinavier nun nicht mehr. Dessen ist sich Jonathan Carlsbogard, der im Sommer 2022 vom TBV Lemgo Lippe zum FC Barcelona gewechselt war, bewusst. Die Frage, wie große Unterstützung sein Team noch bekomme, beantwortet er lachend: "Keine."

Der ehemalige Bundesliga-Profi erwartet "ein cooles Spiel". "Wir hätten gerne um Gold gespielt, aber jetzt ist Bronze das Ziel", so Carlsbogard. Die größte deutsche Stärke nennt er die Abwehr um Johannes Golla und Julian Köster, dazu dahinter Andreas Wolff. "Im Angriff spielen Köster, Knorr und Golla richtig gut zusammen. Da müssen wir eine Lösung finden", kündigt Carlsbogard an.

Gottfridsson sieht "steinharte" deutsche Abwehr

Schwer verärgert nach dem Halbfinale war mit Jim Gottfridsson der schwedische Anführer. Und doch richtet sich sein Blick notgedrungen aufs Spiel um Platz drei: "Das ist das Geile mit einer Europameisterschaft, es kommt immer ein Spiel dazu." Der Spielmacher der SG Flensburg-Handewitt freut sich auf "diese geile Halle" und die Atmosphäre, die helfe, "um nochmal unsere beste Leistung abzurufen".

Fast 20.000 deutsche Fans, die Handball lieben, die schon ein paar Bratwürste gegessen und Bier getrunken haben. Jim Gottfridsson

Mittlerweile fast elf Jahre ist Gottfridsson in Deutschland. Deswegen weiß er nur zu gut, was in Köln am Sonntag los sein wird: "Fast 20.000 deutsche Fans, die Handball lieben, die schon ein paar Bratwürste gegessen und Bier getrunken haben. Das ist ein Land, das Handball liebt, den Sport liebt und das kann nur fantastisch werden."

Bei der deutschen Mannschaft warnt er vor einer "steinharten Abwehr" und Keeper Wolff. Speziell auf das besondere Duell mit DHB-Kapitän Golla, der auch Spielführer bei der SG ist, freue sich Gottfridsson "riesig".

Der Heimvorteil habe sicherlich eine Rolle gespielt, was die Leistungen des DHB-Teams aber nicht schmälern dürfe. "Das ist eine Mannschaft, die voll ist mit Gewinnertypen", stellt der schwedische Spielgestalter klar. "Die werden alles tun, um zu gewinnen. Das gilt aber auch für uns."