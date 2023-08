"Gott sei Dank": Duisburg holt Köther aus Heidenheim

Der MSV Duisburg hat mit der Leihe von Tim Köther auf die Ausfälle von Thomas Pledl und Niklas Kölle reagiert. Dafür musste der 1. FC Heidenheim "extrem entgegenkommen".

Dass die Duisburger mit der Kaderplanung kurz vor Ende des Transferfensters noch nicht fertig sind, daraus machte der Verein zuletzt keinen Hehl. Mit Tim Köther haben die Zebras nun den siebten Sommer-Neuzugang präsentiert.

Der 22-Jährige kommt für eine Saison leihweise vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim und erhält die Rückennummer 22. Der Linksaußen sammelte jeweils einen Einsatz in der 2. Bundesliga für Fortuna Düsseldorf und Heidenheim. Hinzu kommen 53 Einsätze für die Zweite Mannschaft der Fortuna in der Regionalliga West (sieben Tore, 14 Vorlagen).

Heskamp: "War ein hartes stück Arbeit"

"Obwohl uns Tim und der 1. FC Heidenheim extrem entgegengekommen sind, war es doch ein hartes Stück Arbeit, überhaupt noch einen Transfer zu ermöglichen", erklärte Geschäftsführer Sport Ralf Heskamp in einer Pressemitteilung. "Um so schöner, dass es doch noch geklappt hat. Eine Situation, die allen Seiten hilft: Wir haben mit Tim eine neue Alternative im Kader, die wir nach den harten Verletzungen auch dringend benötigen, der Junge wird sich in den Spielen auf dem Rasen zeigen und entwickeln können, und so wird auch der 1. FC Heidenheim profitieren."

Auch Torsten Ziegner gehört zu den Profiteuren des Transfers, denn mit Niklas Kölle und Thomas Pledl muss der Coach zur Zeit auf zwei seiner Flügelspieler verzichten. Beide verletzten sich an der Schulter. "Mit Tim haben haben wir Gott sei Dank doch noch kurz vor Transferschluss auf die schweren Verletzungen von Niki Kölle und Thommy Pledl reagieren können", gab sich der 45-Jährige erleichtert.

Der gebürtige Aachener Köther weiß, worauf es bei seinem Neuen Arbeitgeber ankommt: "Harte, ehrliche Arbeit und Einsatz." Diese Tugenden werden auch am Sonntag (16.30 Uhr) gefragt sein. Dann geht es für die Duisburger bei Jahn Regensburg darum, den ersten Sieg der jungen Saison einzufahren.