Goß wechselt an den Huthgarten

Die DJK Vilzing hat den zweiten Transfer für die kommende Spielzeit eingetütet. Jonas Goß wechselt im Sommer vom Liga-Konkurrenten SV Schalding-Heining an den Huthgarten und erhält einen Vertrag bis 2026. Der hochtalentierte zentrale Mittelfeldspieler spielte vor seiner Zeit in Schalding beim SV Donaustauf, davor in der U 21 des 1. FC Nürnberg. "Jonas ist ein bestens ausgebildeter Kicker, der für seine jungen Jahre auch schon in der Regionalliga seinen Mann gestanden hat. Jonas kann für unsere Zukunft ein ganz wertvoller Baustein werden", freut sich der Sportliche Leiter Sepp Beller.