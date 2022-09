Gosens wundert sich über Bayern-Krise: "Sie haben uns überrumpelt"

Dass der FC Bayern in der Bundesliga kriselt, kommt für Robin Gosens überraschend. Er hatte zuletzt einen anderen Eindruck vom Rekordmeister gewonnen.

Bei der Nationalmannschaft trifft Robin Gosens auf sieben Bayern-Profis, die gewiss schon einmal mit besserer Laune angereist sind. Dass der deutsche Rekordmeister in der Bundesliga schwächelt wie letztmals 2001, kommt für den 28-jährigen Linksverteidiger "sehr überraschend". Am ersten Champions-League-Spieltag hatte er mit Inter Mailand noch mit 0:2 gegen die Bayern verloren und war schwer beeindruckt von deren Leistung.

"Als wir gegen Bayern gespielt haben, saßen wir alle nach dem Spiel in der Kabine und dachten: 'Wow, was die für eine Intensität im Spiel haben!'", sagte Gosens am Montag nach der Ankunft im DFB-Quartier in Frankfurt am Main, wo sich die Nationalelf auf die Nations-League-Spiele gegen Ungarn und England vorbereitet. "Das ist schon absolutes Topniveau in Europa und auf der Welt."

Er weiß noch: "Sie haben uns überrumpelt und überrannt und die doppelte Intensität an den Tag gelegt wie wir." In der Bundesliga war davon zuletzt wenig zu spüren. Doch in der Champions League, sagt Gosens aus eigener Erfahrung, "gehen die Bayern ab wie Schmidts Katze".